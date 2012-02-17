خسرو حیدری با اشاره به دیدار روز شنبه تیم فوتبال استقلال برابر الاتفاق عربستان ضمن بیان این مطلب افزود: پس از شکست مقابل پرسپولیس مقابل ذوب آهن یک بازی زیبا توام با پیروزی را برگزار کردیم و توانستیم این دیدار حساس را با موفقیت پشت سر بگذاریم. اگر چه هنوز کارمان تمام نشده ولی پیروزی مقابل ذوب آهن باعث شد تا با روحیه خوب آماده دیدار با الاتفاق عربستان باشیم.

هافبک استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ روانی و بازی تاخیری تیم الاتفاق می تواند تاثیری در روند بازی استقلال داشته باشد، گفت: چندین سال است که در مسابقات لیگ قهرمانان بوده ایم و همیشه شاهد این مسائل بودیم ولی این بار می خواهیم با حمایت هواداران و بدون پرداختن به این مسائل حاشیه ای تیم حریف یک بازی خوب و تماشاگر پسند را ارائه کنیم و با یک برد خوب اجازه مسائل حاشیه ای را به این تیم ندهیم.

حیدری از آمادگی خود برای این دیدار خبر داد و افزود: بعد از مصدومیت تمرینات خوبی را انجام دادم و در حال حاضر انگیزه بسیار زیادی دارم تا بتوانم در دیدار با الاتفاق یک بازی خوب از خود ارائه دهم.

وی در پایان برانکو را یک مربی آشنا برای فوتبال ایران دانست و افزود: وی شناخت خوبی از استقلال ایران دارد و توانسته با تیم الاتفاق نتایج خوبی کسب کند ولی ما تلاش خواهیم کرد با حمایت هوادارانمان در 90 دقیقه کار را تمام خواهیم کرد.

دیدار تیم‌های استقلال ایران و الاتفاق عربستان در چارچوب مرحله دوم پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا روز شنبه 29 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. برنده این بازی جواز حضور در گروه A مسابقات را بدست می‌آورد و در کنار تیم‌های نسف قارشی ازبکستان، الجزیره امارات و الریان قطر قرار می‌گیرد.