تاراج بخش قابل توجهی از میراث ایران

محمد تقی هاشمیان، مدیرعامل موسسه پژوهشی تاریخ و تمدن شرق که گنجینه ای شامل نسخ و نمونه های خطی کلام الله مجید، آثار علمی و ادبی سده های پیشین، کلکسیونی از مهره ها و نگین های تاریخی، سکه های باستانی و مجموعه‌ای از آثار نقاشی، تجسمی و خوشنویسی از دیروز تا امروز را ایران گردآوری کرده است به خبرنگار مهر گفت: حدود ۲۱ سال است در زمینه‌گردآوری آثار مربوط به هنر اسلامی و ایرانی فعالیت می کنم. در بخش گردآوری و گنجینه آثار، این موسسه یکی از بزرگترین مجموعه های کشور را در اختیار دارد و با این هدف بزرگ که این آثار را برای آیندگان کشور به یادگار بگذاریم، آثار باستانی در این گنجینه، صیانت می شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه بسیاری از آثار موجود در موزه ‌موسسه تاریخ و تمدن شرق را از بازارهای جهانی ردیابی و خریداری کرده ایم و بسیاری از آثار نفیس ایرانی را به کشور بازگردانده ایم.

هاشمیان که در بسیاری از مسابقات جهانی اختراع و نوآوری، مدال های رنگارنگی را به گردن آویخته، بر این باور است که باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که در کنار عرضه‌آثار هنری مدرن خود در نمایشگاه‌های بین المللی، بتوانیم آثار کهن حوزه‌فرهنگی و هنری ایران اسلامی را نیز معرفی کنیم.

هاشمیان بیان کرد: این گونه برنامه ریزی و فعالیتها، درنهایت به ترسیم شمایلی واقعی و درست از مردم ایران اسلامی و فرهنگ غنی و ارجمند آنان در جهان می انجامد.

این نسخه شناس حمایت قاطع از صنایع ظریفه کشور را یک وظیفه خطیر برای حفظ میراث ملی دانست و اظهار داشت: یکی از فعالیتهای این موسسه، ایجاد کارگاه هایی‌ است که صنایع ظریف در حال نابودی و انقراض را احیا می کند. برخی از این هنرهای خاص، بخشی از هویت و جهان بینی ما را در سطح جهانی باز می تاباند و به گمان من، حمایت از این دسته هنرمندان، وظیفه‌ خطیری است که نمی توان به راحتی از آن چشم پوشید.