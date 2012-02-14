359 نفر برای نمایندگی مجلس در خراسان رضوی با هم رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد غفاری دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اعلام اسامی کاندیداهای نهایی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2 اسفندماه سال جاری افزود: با احتساب 18 کاندیدای منصرف شده از شرکت در رقابت های انتخاباتی، 359 نفر رقابت خود را برای کسب کرسی نمایندگی استان در مجلس ادامه خواهند داد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی افزود: طبق نظر شورای نگهبان از این تعداد، 283 نفر یعنی 79 درصد کاندیداها تایید صلاحیت شده اند که با احتساب شش کاندیدا که تصمیم به جا به جایی حوزه انتخابیه خود در داخل یا خارج استان کرده اند، این آمار به 81 درصد افزایش خواهد یافت.

وی آمار رد صلاحیت شدگان را 70 نفر اعلام و اضافه کرد: این تعداد معادل 19 درصد از تعداد کل کاندیداهای استان هستند.

غفاری درباره آن دسته از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی که توسط هیئت اجرایی و نظارت انتخابات استان تایید صلاحیت و از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند اظهار داشت: این افراد می توانند از تاریخ 22 بهمن ماه سال جاری به مدت چهار روز اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کنند.

وی تصریح کرد: این شورا طی هفت روز، به اعتراضات رسیدگی خواهد کرد.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی همچنین از اعلام اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری استان در تاریخ 26 بهمن ماه خبر داد.