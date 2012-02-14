کشورها را بهتر اداره کنید/ نهادهای غیر دولتی از ارکان رشد و توسعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، ماهاتیر محمدکه در نهمین اجلاس سالانه انجمن مسلمانان با "موضوع حکمرانی خوب، سرمایه گذاری جاویدان ، صدای فلسفه" سخن می گفت ، ادامه داد: امیدوارم که کشورهای اسلامی فراموش نکنند که در اداره یک کشور نهادهای غیر دولتی (NGO) از ارکان رشد و توسعه هستند.

وی در ادامه از دولت مالزی به عنوان نمونه ای مناسب در اداره یک کشور اسلامی یاد کرد و گفت: با تصمیم دولت مبنی بر توسعه کشور ، به کمک سرمایه گذاری خارجی توانستیم فرصتهای شغلی زیادی ایجاد کنیم.

ماهاتیر محمد با مثبت ارزیابی کردن دستاوردهای دولت مالزی برای مردم این کشور گفت : به کمک سرمایه گذاری و همکاری خارجی توانستیم محیطی سرشار از رفاه و موفقیت برای مردم ایجاد کنیم.

