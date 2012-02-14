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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۸

ماهاتیر خطاب به حکام اسلامی:

کشورها را بهتر اداره کنید/ نهادهای غیر دولتی از ارکان رشد و توسعه هستند

کشورها را بهتر اداره کنید/ نهادهای غیر دولتی از ارکان رشد و توسعه هستند

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر اسبق مالزی طی سخنانی گفت که حکومتهای اسلامی برای ارائه چهره مناسبی از اسلام و توانایی رقابت با کشورهای پیشرفته، کشورهای خود را بهتر اداره کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، ماهاتیر محمدکه در نهمین اجلاس سالانه انجمن مسلمانان با "موضوع حکمرانی خوب، سرمایه گذاری جاویدان ، صدای فلسفه" سخن می گفت ، ادامه داد: امیدوارم که کشورهای اسلامی فراموش نکنند که در اداره یک کشور نهادهای غیر دولتی (NGO) از ارکان رشد و توسعه هستند.

وی در ادامه از دولت مالزی به عنوان نمونه ای مناسب در اداره یک کشور اسلامی یاد کرد و گفت: با تصمیم دولت مبنی بر توسعه کشور ، به کمک سرمایه گذاری خارجی توانستیم فرصتهای شغلی زیادی ایجاد کنیم.

ماهاتیر محمد با مثبت ارزیابی کردن دستاوردهای دولت مالزی برای مردم این کشور گفت : به کمک سرمایه گذاری و همکاری خارجی توانستیم محیطی سرشار از رفاه و موفقیت برای مردم ایجاد کنیم.
 

کد مطلب 1533683

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