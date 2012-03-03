مدیریت میراث ملی ایران غیرتخصصی است

صادق محفوظی، رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی که در موزه این موسسه حدود 100 هزار اثر خطی و فرهنگی، کتب خطی، نسخ قرآنی، خطوط ایرانی و اسلامی، نقاشی و کتیبه ها، انگشتری و مهر، آثار لاکی و نقاشی های پشت شیشه، حرز و ادعیه وجود دارد به خبرنگار مهر گفت: موزه داری یک سری مولفه های خاصی دارد و نمی توان به هر کسی که آثار تاریخی را جمع آوری می کند، موزه دار گفت.

محفوظی بیان کرد: یک موزه دار باید ابتدا دانش این کار را داشته باشد و سپس با توجه به بصیرت و عشقی که نسبت به آثار تاریخی دارد، به تاسیس موزه اقدام کند. یعنی یک موزه دار باید به این دیدگاه رسیده باشد که کاغذ، مرکب و سنگ، در نفس خود فاخر نیست بلکه آن عقلانیت و هنری که در تاریخ این آثار بشری نهفته، ارزشمند است.

وی در ادامه نسبت به بی توجهی متولیان به میراث ملی و باستانی کشور انتقاد کرد و گفت: اگر عصاره تمام متولیان آثار و میراث ملی کشور را بگیرید، یک قطره اندیشه مفید نیز برای عرصه میراث فرهنگی کشور چکانده نمی شود.

این فعال فرهنگی با بیان این که قاعدتا باید مدیریت موزه ها، بسیار طولانی باشد، تاکید کرد: ماناترین مدیریت ها در جهان، مدیریت فرهنگی است و ماناترین حوزه در مدیریت فرهنگی نیز متعلق به بخش موزه هاست. به گونه ای که در موزه های مطرح جهان شاهد هستیم که عمر مدیران، 40 یا 50 سال است اما در کشور ما چنین موضوعی مصداق ندارد!

وی درباره مشکلات موزه های خصوصی در ایران، گف: قاچاق آثار باستانی یکی دیگر از مشکلات حوزه میراث ملی کشور است که برای رفع این معضل هم، بارها پیشنهاد داده ایم که آثار باستانی ایران را شناسنامه دار کنند تا دیگر هیچ سودجویی نتوانند آثار فاخر ملی را به خارج از کشور منتقل کند.