به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه کاراته آسیا با اشاره به تقارن زمانی مسابقات قهرمانی قاره در سال 2012 با دو رویداد بین المللی و همزمانی آن با ماه مبارک رمضان از احتمال تغییر در تاریخ برگزاری این رقابتها خبر داد و از فدراسیون عضو خواست تاریخ پیشنهادی خود را به این اتحادیه اعلام کنند.

طبق برنامه قبلی قرار است مسابقات قهرمانی جوانان و امیدها و بزرگسالان آسیا 18 تیر لغایت 25 تیر در شهر تاشکند ازبکستان برگزار شود که همزمانی آن با کمپ جهانی یونان، مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان در اسلوونی و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان باعث شده تا اتحادیه آسیا درصدد تغییر تاریخ برگزاری این مسابقات باشد.

این اتحادیه در نامه ارسالی خود آورده است با توجه به شرایط فوق کشورهای عضو پیشنهاد خود را در خصوص نحوه برگزاری و زمان جدید این رقابتها را تا 18 فوریه (29 بهمن ماه) به این اتحادیه اعلام کنند.