فولاد ماهان سپاهان قهرمان زودهنگام لیگ برتر واترپلو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با انجام دیدارهای هفته سیزدهم لیگ برتر واترپلو تیم فولاد ماهان سپاهان با برتری 16 بر 15 مقابل هیئت شنای خوزستان 25 امتیازی شد و با اقتدار و بدون شکست در فاصله یک هفته به پایان این رقابت‌ها عنوان قهرمانی بیست و یکمین دوره لیگ برتر واترپلو را به خود اختصاص داد.

تیم فولاد ماهان سپاهان فصل گذشته نیز در فاصله یک هفته به پایان مسابقات قهرمان رقابت‌ها شده بود.

تیم واترپلوی نفت و گاز امیدیه نیز با برتری 9 بر 6 مقابل هیئت شنای زنجان در هفته سیزدهم 19 امتیازی شد و مدعی جدی کسب عنوان نایب قهرمانی باقی ماند.

تیم‌های هیئت شنای زنجان و هیئت شنای گیلان نیز در دو هفته پایانی این رقابت‌ها پیکار نزدیکی برای کسب عنوان سومی لیگ برتر واترپلو خواهند داشت.

قرار است مراسم اختتامیه و اهدای جوایز فصل جاری مسابقات لیگ برتر واترپلو روز 5 اسفندماه در استخر ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود.

برنامه هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر واترپلو باشگاه‌های کشور به این شرح است:

جمعه - 28 /11/1390

* نفت و گاز گچساران - هیئت شنای زنجان

* هیئت شنای خراسان - نفت و گاز امیدیه

* خانه شناگران اصفهان - هیئت شنای گیلان