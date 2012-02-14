نمایشگاه تخصصی مبل و منبت در همدان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان عصر دوشنبه در این مراسم به وجود مشکلات مالی و نبود اعتبار کافی برای بهره‌برداری از فضای نمایشگاهی استان همدان اشاره کرد و گفت: مدیریت نمایشگاه بین‌المللی همدان در برگزاری این نمایشگاه هزینه بالایی درخواست کرد که به همین علت نمایشگاه تخصصی مبل و منبت در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی همدان برگزار نشد.

اسدالله بیات به افزایش مدت زمان نمایشگاه و کاهش تعداد شرکت‌کنندگان این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: نمایشگاه تخصصی مبل و منبت در دو مقطع زمانی 15 روزه برگزار می شود و در 15 روز اول یک گروه و در 15 روز دوم گروه دیگر در این نمایشگاه تولیدات خود را در معرض نمایش می‌گذارند.

30 تولیدکننده مبلمان و منبت همدان در این نمایشگاه حضور دارند

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان عنوان کرد: 30 تولیدکننده مبلمان و منبت استان همدان در این نمایشگاه حضور دارند.

بیات با بیان اینکه استان همدان در تولید مبل و منبت در کشور جایگاه ویژه ای دارد، گفت: این امتیاز به دلیل تلاش هنرمندان استان همدان به خصوص هنرمندان شهرستان‌های نهاوند، تویسرکان، ملایر و رزن است.

بیات افزود: افزون بر شش هزار و 900 کارگاه در رشته منبت و تولید مبلمان در استان همدان فعال است و برای بیش از 14 هزار نفر اشتغالزایی شده است.

وی با اشاره به اینکه هنرمندان این رشته در مجاورت محل سکونت خود کارگاهی ایجاد کرده و از مزایای آن برخوردار شده اند، ادامه داد: فعالیت در رشته منبت و مبلمان در استان همدان موجب مهاجرت معکوس شده به طوری که در برخی روستاها هیچ نیروی بیکاری وجود ندارد و کارگاه‌ها نیروی فعال را از سایر روستاها تأمین می‌کنند.

بیشترین تسهیلات به هنرمندان رشته منبت و مبلمان ارائه شده است

بیات تاکید کرد: با حمایت‌های دولت، بیشترین تسهیلات به هنرمندان رشته منبت و مبلمان ارائه شده و بیش از 15 میلیارد تومان تسهیلات از سال 85 به بعد در این خصوص به هنرمندان پرداخت شده است.

بیات با بیان اینکه منبت و مبلمان در بخش صادرات استان همدان توانایی تبدیل شدن به یکی از محورهای توسعه استان را داراست، گفت: این رشته به دلیل حجیم بودن محصول و بالا بودن هزینه حمل و نقل، نیازمند حمایت مسئولان برای تسهیل صادرات است.

وی به جایگاه تولید سفال در استان همدان اشاره کرد و با ببان اینکه در استان همدان سفال لالجین با قدمت 700 ساله در کشور به عنوان قطب سفال شناخته شده و بالاترین رقم صادرات را به خود اختصاص داده است، گفت: این امر نتیجه اراده بخش خصوصی و هنرمندان و حمایت‌های دولت بوده است.

حوزه صنایع دستی همدان با کمبود فضای نمایشگاهی روبروست

بیات همچنین با اشاره به کمبود فضای نمایشگاهی در حوزه صنایع دستی و میراث فرهنگی و گردشگری گفت: طرحی در خصوص احداث نمایشگاه با 125 غرفه به معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان ارائه شده که امیدواریم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بهره‌برداری از این فضا از مهجوریت خارج شود.

وی افزود: در دور چهارم سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به همدان، کم لطفی برخی افراد مانع ارائه این طرح شد.

بیات در خصوص برگزاری این نمایشگاه نیز با بیان اینکه نخستین نمایشگاه تخصصی مبل و منبت همدان در سال 86 برگزار شد، گفت: امسال ششمین نمایشگاه تخصصی مبل و منبت استان همدان برگزار می‌شود که جذب بازارهای داخلی و خارجی برای فروش بیشتر از اهداف برپایی آن است.

وی یادآور شد: ششمین نمایشگاه تخصصی مبل و منبت استان همدان تا 24 اسفندماه جاری در محل مجتمع صنایع دستی در میدان باباطاهر همدان آماده بازدید علاقمندان است.