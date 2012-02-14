شبکه نمایش خانگی "آلزایمر" گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "آلزایمر" در ژانر اجتماعی برای مخاطبان بزرگسال به مدت 98 دقیقه وارد شبکه نمایش خانگی شد.



این فیلم به کارگردانی احمدرضا معتمدی و تهیه‌کنندگی سعیدسعدی، محصول سال89 در شهریور ماه سال جاری به اکران عمومی در آمد.آاآآآ



این فیلم، که در آن بازیگران صاحب‌نامی همچون فرامرز قریبیان، مهتاب کرامتی، مهدی هاشمی، مهران احمدی ایفای نقش کرده‌اند، ماجرای زنی است که همسر خود را درتصادف از دست داده و هر سال برای یافتن او در روزنامه آگهی می‌دهد و از سوی دیگر مرد بر اثر تصادف دچار آلزایمر شده و این فراموشی مشکلاتی را برای مرد به همراه دارد که پلیس را هم درگیر خود می‌کند.

فیلم سینمایی "آلزایمر" تا کنون توانسته جایزه سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی و دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر و جایزه ویژه هیئت داوران «جشنواره تائورمینای » ایتالیا را از آن خود کند.