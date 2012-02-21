شورای قدس دچار روزمرگی / فرمانداربه انحلال شورا می اندیشد

به گزارش خبرنگار مهر، رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون... سری به شهر قدس که بزنی، معنی واقعی این ضرب المثل را در می یابی. معابر باریک، خیابان هایی که رنگ آسفالت را ندیده اند و کوچه هایی که آشفته اند. آب های سطحی هیچ وقت ساماندهی نشدند و ساخت و سازهای بی رویه ای که مهار شدنی نیستند.

همه این فشارها را شهر 280 هزار نفری شهر قدس به تنهایی تحمل می کند. شهری که در گذشته های دور بزرگترین روستای کشور بود، امروز به شهری بی سامان تبدیل شده است.

طبق آمارها 70 درصد از پهنه 114 کیلو متر مربعی " شهر قدس " را صنایع اشغال کرد و تنها نتیجه ای که از این بافت می توان گرفت، مشکلات عمیق شهری است که تنها 30 درصد آن تحت اشغال عرصه های متراکم بافت شهری قراردارند. نحوه ساختار و مبلمان شهری نگاه ها را به سوی مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای اسلامی شهر معطوف می کند. انتهای عملکرد شهرداری و شورای شهر قدس امروز علامت سوال های بسیاری نقش بسته است.

شهر قدس امروز مصداق خوبی برای دیدن بی قانونی و چشم بستن بر روی معظلات شهری است و باز هم سوال که مسئول کیست؟! بی شک جمعیت بالای شهر قدس تناسبی با محدوده بافت شهری و امکانات رفاهی ندارد در این میان بار این مشکلات تنها بر دوش ساکنانی سنگینی می کند که بومی و ساکن این شهر هستند.

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

برای شوراهای اسلامی شهر 34 ماده و 9 تبصره تعریف شده است، شاید اعضا در شورای اسلامی شهر قدس تنها به دانستن این مواد قانونی اکتفا کرده اند که از بطن شهر و رویدادهای آن غافلند.

از جمله وظایف شورا ها در قانون اساسی شامل انتخاب شهردار برای مدت چهار سال در حالی که شهردار همزمان عضو شورای اسلامی شهر نباشد، بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح هاو پیشنهادهای اصلاحی همچنین راه حل های کاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان های خدماتی در صورتیکه این نظارت مانعی برای جریان عادی این امور نشود.

همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان، تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر، نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه، بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی و ....

شورای شهر قدس به داد مردم نمی رسد

به راستی کدام یک از موارد پیش بینی شده قانونی شورای اسلامی شهر قدس دراین شهر 280 هزار نفری به عینیت رسیده است؟! آیا شهر قدس شورای شهر می خواهد؟ این پرسش خبرنگار مهر از اهالی شهر قدسی است که به این سوال ساکنان اینگونه پاسخ داند: " شورای شهر به داد مردم نمی رسه باشه یا نباشه فرقی نمی کنه " ، " شهرداری و شورا فقط قول هایی می دهند که می دانند عملی نمی شود " بر اعتقاد و گفته های مردم نمی توان خرده گرفت در جایی که همه اقدامات شهری به وعده هایی خلاصه شده است که گویی خیال اجرایی شدن ندارد.

فرماندار به انحلال شورای ناکارآمد قدس فکر می کند

این روزها ناکارآمدی مجموعه مدیریت شهری شهر قدس اعم از شهرداری و شورای شهر از گله و شکایت مردم فراتر رفته است. تا جایی که فرماندار این شهر نیز به فکر انحلال شورای ناکارآمد شهر قدس افتاده است.

علی جهانبخشی در خبری اعلام کرده است که انحلال شورای شهر قدس در دستور کار فرمانداری است و عملی کردن این مهم را به عنوان یکی از برنامه‌های اولویت دار فرمانداری به منظور ساماندهی اوضاع آشفته مدیریت شهری عنوان کرده است.

به اعتقاد وی مشکلات عدیده شهرستان قدس در بخش مدیریت شهری به طور مستقیم گریبان گیر شهر و شهروندان شده است. بحث از انحلال شورای شهر پیشتر در برخی شهر و شهرستان ها هم شنیده شد. این یعنی برخی مسئولان شهری راه حل معماهای شهر را نمی دانند.

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آسیه چهارباغی