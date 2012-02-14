تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی قطعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لطف الله فروزنده گفت: بر اساس مصوبه دولت از سال آینده هیچ گونه پرداختی به شرکتهای واسطه ای و پیمانکاری صورت نخواهد گرفت و قطعا تا پایان سال این شرکتها حذف می شوند.



وی خاطر نشان کرد: وزارتخانه های نفت و نیرو که عمده ترین نیروهای شرکتی را دارا هستند، در بخشهایی تعاونی ها را تشکیل دادند و در دیگر قسمتها هم در حال انجام است.



معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ادامه افزود: وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری به لحاظ اینکه می بایستی بر اساس قانون برنامه، مصوبه هیئت امنا را نیز اخذ کنند در حال انجام مقدمات آن هستند.



فروزنده تعداد نیروهای شرکتی مشمول این طرح را 50 تا 60 هزار نفر عنوان کرد و گفت: در حقیقت نیروهای شرکتی با دولت کار می کردند اما شرکتهایی واسط این نیروها با دولت بودند اما حال دولت تصمیم گرفته تا این واسطه را حذف کرده و مستقیم قرار داد ببندد و این با قوت پیگیری می شود.

از آنجا که شرکتهای طرف قرار داد بخش قابل توجهی (گاه تا 50 درصد) از حقوق و دستمزد کارکنان را به عنوان حق العمل، کمیسیون و دیگر موارد برداشت می کنند این امر موجبات بروز نارضایتی عمیق کارکنان را فراهم کرده بود و لازم بود تا اصلاحاتی صورت پذیرد، لذا این واقعیت های تلخ و ناگوار، دولت عدالت محور دهم را برآن داشت تا با تأکید رئیس جمهور، طرحی را برای ساماندهی وضعیت کارکنان تهیه و اجرا کند.