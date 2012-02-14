  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

2600 قلاده سگ در آق قلا واکسینه شدند

آق قلا - خبرگزاری مهر: رئیس دامپزشکی آق قلا از واکسیناسیون دو هزار و 600 قلاده سگ طی امسال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مسلمی صبح سه شنبه در شورای سلامت شهرستان آق قلا در خصوص تلاش دامپزشکی در پیشگیری از بروز بیماری های فصل سرد سال مانند تب برفکی ، هاری و بیماری های طیور توضیح داد.

وی اظهار داشت: در خصوص بروز برخی موارد هاری در دام با توجه به واکسیناسیون بیش از دو هزار و 600 قلاده سگ در سال 90، عدم اتلاف سگهای ولگرد کار را کمی مشکل کرده است.

مسلمی تاکید کرد: اجرای کامل طرح نیازمند همت و تلاش بیش از پیش دستگاههای ذیربط در این زمینه است.

حاجی گلدی کر فرماندار شهرستان آق قلا ضمن تقدیر از تلاش اعضای کمیته بهداشت شهرستان، بر ارتقای سطح بهداشت در استانه نزدیک شدن به سفر های نوروزی تاکید کرد.

آق قلا در 15 کیلومتری شمال گرگان واقع شده است.

کد مطلب 1533721

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها