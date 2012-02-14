هنر ایرانی با اسلام تبلور جهانی یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد هوشیار پارسیان، مدیرعامل برج میلاد شب گذشته ـ 24 بهمن ـ در مراسم گشایش رواق هنرهای ایرانی در این برج با اشاره بهاین که عامل جمع شدن ما در اینجا هنر است، گفت: یکی از مهمترین راههای شناخت ایران اسلامی، هنری است که بهواسطه ورودش بهسرزمین باستانی و اسطورهای، معرفتی جهانی یافت، چرا که هنر عنصر و چکیده باورهای فرهنگ یک جامعه است که از ذهن هنرمند میتراود و در قالب اثر هنری جلوهگر میشود.
وی ادامه داد: اگر هنر مهم ترین تبلور فرهنگ باشد، در این صورت هنر اسلامی را میتوانیم بهعنوان مهمترین تصویری که از فرهنگ اسلامی ارائه شده است، در نظر بگیریم و آنرا نهتنها شاخهای هنری بلکه بهمثابه دریچهای برای فهم دقیقتر و نیکوتر اسلام تلقی کنیم.
پارسیان با اشاره بهتلاش دولت های غربی برای از آن خود کردن فرهنگ کشور ما، خاطرنشان کرد: آنچه که توجه به این هنر چند هزار ساله را ضروری میسازد هویتسازی سرزمینهایی است که به دنبال ریشههای تاریخی خود در ایران باستانی هستند این روزها شاهد هستیم که هویت، هنر و تاریخ چند هزار ساله ما به خاری در چشم دشمنان بزرگ و کوچک تبدیل شده است و در همواره دولتهای متخاصم غربی تلاشهای زیادی برای تخریب این هویت و فرهنگ کرده است و یا آنکه درصدد هستند با ترفندهای مختلف، بخشی از فرهنگ و هویت ما را از آن خود کنند، بارزترین نمونه آن صدور حکم دادگاه آمریکایی برای فروش آثار تاریخی و فرهنگ (الواح هخامنشی) در آمریکاست.
بهگفته وی، در چنین شرایطی بحرانی وظیفه هر ایرانی است که از هویت و فرهنگ متعلق به خود، نیاکان و فرزندان خود دفاع کند و در کنار آن نقش نهادها و ارگانهای مختلف فرهنگی نیز بیش از پیش بسیار مهم تلقی میشود.
وی با اشاره به اینکه برج میلاد تنها یک برج مخابراتی نیست، اظهار کرد: برج میلاد تهران نیز به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی و ارزشی ایران اسلامی و یادمان ملی ایرانیان از این امر مستثنی نیست و برخلاف تصور بسیاری از ششمین برج مخابراتی دنیا، تنها کارایی مخابراتی دارد، برهمین اساس امروز در کنار سایر فعالیتهای دینی، ارزشی، انقلابی متناسب با تقویم فرهنگی کشور، شاهد رویدادی مهم که همانا گشایش رواق هنرهای ایرانی در برج میلاد تهران است، هستیم.
وی ادامه داد: این رویداد برگرفته از مجموعهای از خلاقیتها، ابتکارات، ابداعات و نقشآفرینیهایی هنرمندانه که در لحظهها خلق میشوند و راهی به سوی آشتی مردم با هنر در جهت حفظ هنرهای اصیل ایرانی است.
وی عنوان کرد: اینگونه است که ایجاد ارتباط گرم اجتماعی بین شهروندان، هنرمندان و برج میلاد ایران، فراهم آوردن شرایط گفتوگوی خلاقه میان هنرمند و مخاطب، شکوفایی استعدادها و خلاقیتها، گسترش و توسعه دید هنرمندان با قرارگیری در معرض دید عموم و سی در ایجاد بیانینو، در هر یک از گرایشهای هنری، تولید آثار هنرین خلاق، توسعه فرهنگ خودباوری در خلق آثار هنری براساس مشاهده با نظرات توده مردم، ایجاد اشتغال برای هنرمندان، تشویق و ترغیب جوانان جهت گرایش به هنرهای اصیل ایرانی و حمایت از هنرمندان و هنرهای اصیل ایرانی را از اهداف برپایی این رواق تعریف کردهایم.
وی با بیان اینکه فراموش نکنیم که همواره آوازه خلاقیت و نوآوری هنرمندان ایرانی و خلق آثار حقیقتمدار از حصار مرزهای زمینی گذشته است و آنچه که هنرو هنرمند ایرانی را زبانزد دنیا کرده، پیوند با چشمه زلال معرفت دینی و آسمانی است، اظهار امیدواری کرد که گشایش رواق هنر ایرانی در برج میلاد فتح بابی برای پیوند بیشتر میان شهروندان یکی از کلانشهرهای دنیا با هنرمندان باشد.
مراسم گشایش رواق هنرهای ایرانی در برج میلاد شب گذشته ـ 24 بهمن ـ با حضور مدیران شهری، هنرمندان و نمایندگان مجلس در گالری هنری سکوی دید باز این برج در ارتفاع 280 متری برگزار شد.
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