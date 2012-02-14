چمران: برج میلاد بهترین محل برای فروش آثار هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین گشایش رواق هنرهای ایرانی برج میلاد که دیشب ـ دوشنبه، 24 بهمن ـ برگزار شد، مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برج میلاد تهران یکی از دیدنیترین نقاط کشور بهشمار میآید، گفت: همانطور که شهروندان تهرانی و دیگر شهرهای کشور، همچنین مهمانان و گردشگران دیگر کشورها علاقهمند بهبازدید از این سازه مدرن و همچنین تماشای شهر تهران هستند، میتوانیم هنر سنتی و مدرن خود را نیز در این برج بهنمایش بگذاریم.
وی با اشاره بهاینکه بسیاری از هنرمندان نیز معتقدند متاسفانه محل مناسبی برای آثار هنری آنها نیست، افزود: این برج میتواند بهترین محل برای نمایش و فروش آثار هنرمندان باشد و حتی فراتر از آن فرصتی برای گردهمآمدن هنرمندان و تعاملات فرهنگی و هنری به شمار آید.
رییس شورای اسلامی شهر تهران با اظهار تاسف از اینکه متاسفانه روح هنری ایرانی در شهری همچون تهران در حال رنگ باختن است، اضافه کرد: این در حالی است که مردم ما مردمی هستند که صبغه هنری دارند و کشور ما نیز از آثار هنری ارزشمند و ارزنده برخوردار است و روح هنری ایرانی را در همه بخشها از مساجد گرفته تا کتابها میتوان مشاهده کرد.
در ادامه، سید محمد جواد شوشتری، رییس هیات مدیره برج میلاد تهران گفت: نهایت تلاش مدیریت شهری بر این است که از تمام پتانسیلهای موجود در برج میلاد کمال استفاده را ببرد و امیدواریم کسانی که از این برج بازدید می کنند، ساعات خوشی را در این برج تجربه کنند و خاطرات ماندگاری را بهسوغات ببرند.
وی افزود: از همینرو برج میلاد باید نمادی از همه زیباییهای کشور باشد، ضمن اینکه هر شهروندی که از این برج بازدید می کند احساس کند که کرامت انسانی در آن حفظ می شود.
رییس هیات مدیره برج میلاد تهران با اشاره بهجلسه خود با هنرمندان برجسته کشور و ابراز رضایت آنها از شکلگیری رواق هنری در برج میلاد، اظهار امیدواری کرد که هر کار جدید و هر رونمایی که در کشور میخواهد صورت می گیرد، برج میلاد در آن پیشرو باشد تا بهعنوان ماذنه ایران اسلامی بدرخشد.
بر اساس این گزارش، رواق هنرهای ایرانی شب گذشته ـ 24 بهمن ـ در گالری هنری سکوی دید باز برج میلاد تهران در ارتفاع 280 متری سطح زمین با حضور مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران و احمد مسجد جامعی، عضو این شورا، لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی، امیر طالبیان، مشاور ویژه شهردار تهران در امور مجلس، سید محمد جواد شوشتری، رییس هیات مدیره برج میلاد و رییس سازمان زیباسازی شهر تهران و فرزاد هوشیار پارسیان، مدیرعامل برج میلاد و گروهی از هنرمندان برجسته رشتههای مختلف گشایش یافت.
در این رواق که با هدف ایجاد ارتباط گرم و گفتوگوی خلاقه میان هنرمند و مخاطب، شکوفایی استعدادها، خلاقیتها و توسعه دید هنرمندان و تولید آثار هنری خلاق و توسعه فرهنگ خودباوری شکل گرفته است، کارگاه خطاطی، صنایع دستی، موسیقی، نمایش، سفال، نقاشی و بافت میزبان علاقهمندان بههنر ایرانی خواهد بود.
چنین در این مراسم، اولین اکسپوی نقاشی برج میلاد نیز آغاز بهکار کرد که در آن آثار ارزشمندی از هنرمندان برجسته ایرانی به منظور فروش در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
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