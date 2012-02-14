جعفری برای عضویت در هیئت رئیسه ثبت نام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جعفری، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز صبح امروز سه شنبه با حضور در دبیرخانه مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برای عضویت در هیئت رئیسه این فدراسیون کاندیدا شد.

پیش از این علی کفاشیان، محمدحسین قریب، مهدی تاج و عزیزالله محمدی برای ریاست فدراسیون فوتبال و سیدهادی آیت اللهی، غلامرضا بهروان، منصور قمر، عبدالرحمان شاه‌حسینی، حسین عسگری، علی فتح‌الله‌زاده، علی اکبر ابرقویی‌نژاد، حبیب الله شیرازی، فریدون اصفهانیان، مراد حاج جعفری، حیدر بهاروند، علیرضا رحیمی، شهرام دبیری اسکویی و جواد نجار ششکلانی برای عضویت در هیئت رئیسه این فدراسیون بصورت رسمی ثبت نام کرده بودند.