آمادگی اخوان برای تشکیل دولت ائتلافی/ تلاش برای رهایی از کمک مالی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخط مهمترین تحولات سیاسی مصر در 24 ساعت گذشته تاکنون را در این گزارش از نظر می گذرانیم؛

- روزنامه المصری الیوم با اشاره به بیانیه حزب آزادی و عدالت (وابسته به اخوان المسلمین) از آمادگی این حزب برای تشکیل دولت ائتلاف ملی خبر داد. در این بیانیه اعلام شده که حزب آزادی و عدالت آمادگی کامل خود را برای همکاری با جریانهای سیاسی و حزبی پارلمان جهت تشکیل دولت ائتلاف ملی اعلام می کند.

در ادامه این اخبار با اشاره به احتمال نخست وزیری "خیرت الشاطر" معاون دبیرکل اخوان المسلمین در دولت جدید تاکید شده که اخوان در دولت جدید 16 وزارتخانه را در اختیار خواهد داشت.

- به گزارش المصری الیوم برخی نمایندگان پارلمان مصر نسبت به گزارش اخیر کمیته حقیقت یاب حوادث پورت سعید واکنش نشان دادند و آن را جهت تعیین مجرمان واقعی این فاجعه خونین ناکافی دانستند.



برخی از رهبران اخوان المسلمین

- به گزارش روزنامه الیوم السابع مصر بیش از 80 درصد از مردم مصر نسبت به موفقیت طرح جمع آوری کمک مردمی جهت پایان دادن به کمکهای آمریکا به مصر ابراز امیدواری کرده اند. بر این اساس، اخیرا "شیخ حسان" از شخصیتهای مصری تلاش ملی را در جهت جمع آوری کمکهای مردمی آغاز کرده تا مصر از این پس به کمکهای سالانه یک میلیارد دلاری آمریکا نیازمند نباشد.

- در تحولی دیگر گفته می شود "مارتین دمپسی" رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا در دیدار اخیر خود با "ژنرال طنطاوی" رئیس شورای عالی نظامی از وی درباره آینده مصر سوال کرده که طنطاوی پاسخ واضحی به وی نداده است.

بر این اساس دمپسی از وی پرسیده که "مصر در آینده به کدام مسیر حرکت می کند" که طنطاوی پاسخ داده "در شرایط کنونی جوابی برای این سوال ندارم".