پذیرش طلبه در 10 رشته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان

محمد نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: این آزمون در ده رشته ادیان ابراهیمی، ادیان غیرابراهیمی، دین‌شناسی، فلسفه هنر، شیعه‌شناسی، مطالعات تاریخ تشیع، فرق تشیع، مذاهب کلامی، مذاهب فقهی و تصوف و عرفان اسلامی در روز پنج شنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد.



وی با اشاره به زمان و مکان ثبت نام این آزمون اظهار داشت: داوطلبان طلبه می‌توانند از بیست و پنجم بهمن ماه تا پانزدهم اسفندماه برای ثبت نام در این آزمون به سایت اینترنتی دانشگاه ادیان و مذاهب به نشانی: www.urd.ac.ir به عنوان تنها محل ثبت نام این آزمون، مراجعه و کد رهگیری ثبت نام را دریافت کنند.



وی همچنین در خصوص زمان و نحوه توزیع کارت شرکت در آزمون بیان کرد: کارت شرکت در این آزمون ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۹۱ از ساعت ۸ الی ۱۶ توزیع خواهد شد.



نصیری اتمام سطح دو را شرط ضروری شرکت در این آزمون برای طلاب اعلام کرد و گفت: تا پیش از مهر ماه سال ۹۱ نباید منعی در صدور مدرک سطح دو این افراد وجود داشته باشد.



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ادیان و مذاهب در خصوص طلابی که مدرک کار‌شناسی معتبر از دانشگاه‌ها دارند و مایل به شرکت در این آزمون هستند افزود: این افراد در صورتی که طلبه نیز باشند و لمعتین را تمام کرده باشند می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.



وی همچنین از پذیرش طلاب خارجی نیز در این دانشگاه خبر داد و گفت: آن دسته از طلاب خارجی که بنابر ضوابط وزارت علوم و تحقیقات و فناوری منعی بر پذیرششان نباشد نیز می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.



نصیری افزود: این آزمون در دو مرحله کتبی و مصاحبه برگزار می‌شود و پس از اعلام نتایج آزمون کتبی در مرداد ماه سال ۹۱، معادل سه برابر ظرفیت پذیرش این دانشگاه، از قبول شدگان برای انجام مصاحبه دعوت به عمل می‌آید.



وی ادامه داد: از هر ۳ نفر، یک نفر وارد دانشگاه ادیان و مذاهب می‌شود و از اول مهر سال آینده در این دانشگاه به تحصیل خواهد پرداخت.