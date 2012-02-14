زندگی و سلطنت اردشیر بابکان در قالب کمیک استریپ روایت شد

مجتبی نیک‌اخلاق که در نگارش کتاب‌های کمیک استریپ فعالیت می‌کند درباره جدیدترین اثرش به خبرنگار مهر گفت: قرار است انتشارات روزبهان کتاب «اردشیر؛ پیکار با جامه‌خوار» را که داستان آن را من نوشته‌ام و طراحی آن با حسن نوزادیان بوده است، منتشر کند.

وی ادامه داد: همانطور که می‌دانید انتشار کمیک استریپ کاری هزینه‌بر است و اینکه انتشارات روزبهان اقدام به انتشار مجموعه‌ای از این آثار کرده، کار ارزشمندی است. من هم این طرح را بر اساس زندگی اردشیر ساسانی پیشنهاد دادم که مورد قبول واقع شد.

این نویسنده با اشاره به اینکه متن این کتاب با حواشی به 40 صفحه می‌رسد، بیان کرد: برای نگارش این کتاب از منابع مختلفی که درباره اردشیر بابکان موجود است؛ از جمله ترجمه صادق هدایت بهره برده‌ام البته برای روایت داستانی دست به بسط روایت‌های موجود زدم.

نیک‌اخلاق افزود: محور داستان به سلطنت رسیدن اردشیر و سال‌های اول سلطنت اوست که در تصاویر و متن سعی بر این بوده که به واقعیات آن دوره وفادار باشیم به طور مثال درباره ساختاری شهری، لباس‌ها، ابزارآلات جنگی، تاج‌ها و جواهرات و ... از مستندات موجود از آن دوره استفاده کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه روند نگارش و تصویرسازی کتاب با همکاری مشترک انجام گرفته است، گفت: از آنجا که من و آقای نوزادیان از گذشته با هم همکاری داشته‌ایم در این کتاب هم سعی کردیم با مشورت و همکاری جلو برویم تا کار قابل قبول‌تری خلق شود.

این نویسنده اضافه کرد: البته کارهای پژوهشی و زیرساختی برای تصویرها پیش از آغاز پژوهش متنی و نگارش اثر آغاز شده بود و سعی ما بر این بود بخشی از زندگی اردشیر را انتخاب کنیم که قابلیت تصویرسازی آن بالاتر باشد. به همین دلیل داستان را از اواخر دوره پارتیان و پیروزی اردشیر بر اردوان پنجم آغاز کردیم.

نیک‌اخلاق در پایان گفت: کتاب‌های کمیک استریپ به گونه‌ای هستند که مخاطب در گروه‌های سنی مختلف می‌تواند با آن ارتباط برقرار کند و درباره داستان اردشیر هم به دلیل گره خوردن روایت با افسانه و اسطوره می‌توان گفت کتاب برای همه گروه‌های سنی قابل استفاده خواهد بود.