رشد بدمینتون در نیشابور چشمگیر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوریا صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از مجموعه ورزشی اختصاصی هیئت ورزشی بدمینتون نیشابور با تقدیر از زحمات امینیان عضو هیئت مدیره بدمینتون استان به خاطر گسترش این رشته، تصریح کرد: بعد از مشهد به عنوان مرکز می توان گفت که نیشابور در زمینه فعالیت های ورزشی بدمینتون در استان پیشگام است.

وی بیان کرد: حداقل یک صد هزار نفر راکت به دست زیر نظر 250 هیئت ورزشی در شهرستان های کشور مشغول فعالیت ورزشی هستند.

رئیس فدراسیون بدمینتون کشور افزود: حضور ورزشکاران این رشته با سطح بالای سواد، هشت هزار نفر داور و 12 هزار نفر مربی از شاخص های دیگر این فدراسیون است.

وی با بیان اینکه 52 درصد جمعیت ورزشکاران بدمینتون، خانم‌ها هستند، اظهار داشت: 32 کشور در مسابقات بین‌المللی بدمینتون دهه فجر شرکت کردند.

پوریا وعده داد: سال آینده مسابقات کشوری به نام شهید سلطانی در سالن اختصاصی شهید منوچهر سلطانی نیشابور، برگزار شود.