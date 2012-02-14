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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

سکه‌ های 42 دوره تاریخی در موزه سکه حیدرزاده یزد نگهداری می شود

سکه‌ های 42 دوره تاریخی در موزه سکه حیدرزاده یزد نگهداری می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد از نگهداری سکه های تاریخی از 42 دوره تاریخی در موزه سکه و مردم شناسی حیدرزاده یزد خبر داد.

بهرام رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موزه سکه و مردم ‌شناسی حیدرزاده در خانه عرب ‌زاده، یکی از بناهای دوره قاجاریه قرار دارد.

وی افزود: اشیای این موزه توسط یکی از مجموعه ‌داران و علا‌قمندان به میراث فرهنگی از سال 1335 هجری شمسی جمع‌ آوری شده است.

رضایی یادآور شد: این مجموعه ها شامل سکه‌های قدیمی از جنس طلا، نقره، مس و برنج و مربوط به 42 دوره تاریخی است.

وی بیان داشت: این سکه ها که شمار آنها از چهار هزار و 500 می گذرد مربوط به دوره هخامنشیان تا زمان حاضر است.

رضایی یادآور شد: سکه طلا و نقره عباس ‌بن ‌مامون و احمدبن ‌علی سامانی، سکه جلوس کریم ‌خان زند و سکه نادرشاه با شعار شیعی، از معروف ترین سکه‌ های این موزه است.

رضایی ادامه داد: مجموعه قفل با بیش از 100 عدد، مجموعه زینت ‌‌آلات در انواع گردنبند، خلخال و ‌دستبند، مجموعه تسبیح در انواع نقره‌ کوب، ساده، عقیق و ‌کهربا با بیش از 200 عدد و مجموعه انگشتر و مهر عقیق و برنجی بیش از 400 عدد از دیگر مجموعه‌ های تاریخی این موزه به شمار می ‌روند که توسط حسین حیدرزاده یکی از مجموعه داران استان یزد جمع‌ آوری شده است.

کد مطلب 1533745

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