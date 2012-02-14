سکه‌ های 42 دوره تاریخی در موزه سکه حیدرزاده یزد نگهداری می شود

بهرام رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موزه سکه و مردم شناسی حیدرزاده در خانه عرب زاده، یکی از بناهای دوره قاجاریه قرار دارد.
وی افزود: اشیای این موزه توسط یکی از مجموعه داران و علاقمندان به میراث فرهنگی از سال 1335 هجری شمسی جمع آوری شده است.
رضایی یادآور شد: این مجموعه ها شامل سکههای قدیمی از جنس طلا، نقره، مس و برنج و مربوط به 42 دوره تاریخی است.
وی بیان داشت: این سکه ها که شمار آنها از چهار هزار و 500 می گذرد مربوط به دوره هخامنشیان تا زمان حاضر است.
رضایی یادآور شد: سکه طلا و نقره عباس بن مامون و احمدبن علی سامانی، سکه جلوس کریم خان زند و سکه نادرشاه با شعار شیعی، از معروف ترین سکه های این موزه است.
رضایی ادامه داد: مجموعه قفل با بیش از 100 عدد، مجموعه زینت آلات در انواع گردنبند، خلخال و دستبند، مجموعه تسبیح در انواع نقره کوب، ساده، عقیق و کهربا با بیش از 200 عدد و مجموعه انگشتر و مهر عقیق و برنجی بیش از 400 عدد از دیگر مجموعه های تاریخی این موزه به شمار می روند که توسط حسین حیدرزاده یکی از مجموعه داران استان یزد جمع آوری شده است.
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