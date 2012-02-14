افزایش قیمت بلیت قطار و هواپیما غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن نکویی مهر امروز در نشستی خبری گفت: هرگونه افزایش قیمت که از طریق مراجع تعیین قیمت برای کالا یا خدمات صورت می گیرد، باید حتما در کارگروه کنترل بازار نیز به تصویب برسد، که بر این اساس افزایش قیمت بلیت هواپیما یا قطار نیز باید در کارگروه کنترل بازار مصوب شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص افزایش قیمت بلیت‌های چارتری هوایپما گفت: اگر آژانس هواپیمایی خارج از مباحث مطرح شده افزایشی قیمتی را در پروازهای خود به خصوص موارد چارتری لحاظ کند، قابل پیگیری است و طرح ویژه نظارتی نیز در این راستا از ابتدای اسفندماه عملیاتی خواهد شد.

وی تصریح کرد: بررسی های لازم در رابطه با افزایش نرخ بلیت هواپیما و قطار در حال انجام است و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد اما این موضوع در کارگروه حمایت از تولید مصوب نشده است.

نکویی مهر همچنین در مورد اجرای طرح نظارتی ویژه نظارت بر بازار کالاها و خدمات پرمصرف در آستانه سال 91 گفت: این طرح ویژه نظارتی از ابتدای اسفندماه آغاز خواهد شد تا فضای امنی را برای مصرف کنندگان فراهم کند که بر این اساس، 10 هزار بازرس و ناظر به صورت محسوس و نامحسوس بازار را رصد خواهند کرد.

نکویی مهر ادامه داد: این طرح ویژه نظارتی بازار کالاهای پر تقاضایی همچون کیف و کفش البسه، آجیل و خشکبار، اقلام پروتئینی، لبنیات، قند و شکر، شرکت های مسافربری، حمل و نقل درون و برون شهری، رستوران های برون راهی و اماکن تفریحی و اقامتی را زیر نظر خواهد داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین به موازات نظارت بر بازار، انبار ها و سردخانه ها نیز تحت نظر خواهند بود تا از اختفاء و امتناع از عرضه کالا به بهانه گران فروشی جلوگیری شود.

نکویی مهر از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و فروش های فوق العاده در ایام پایان سال خبر داد و گفت: بر این اساس تخفیف 5 تا 15 درصدی برای کالاها اعمال خواهد شد ضمن اینکه نظارت کافی صورت می گیرد تا کالایی با قیمت غیر منطقی به فروش نرسد.

وی از برگزاری گشت بازرسی و نظارت مشترک با سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: مردم نیز باید موارد تخلف را با شماره تلفن 124 در میان بگذارند تا بازرسان بتوانند در کمترین زمان در محل حاضر شوند ضمن اینکه قیمت تمامی کالا و خدمات نیز در سامانه www.124.ir به ثبت می رسد و مردم می توانند از قیمت تمامی کالاها مطلع شوند.

نکویی مهر از انجام 10.3 میلیون بازرسی از ابتدای اجرای با نام هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و گفت: این تعداد بازرسی منجر به تشکیل 804 هزار پرونده به ارزش 540 میلیارد تومان شده، ضمن اینکه در این زمان 614 هزار گزارش مردمی نیز دریافت شده است.

وی ادامه داد: بازرسان افتخاری نیز 200 هزار گزارش در مورد تخلفات ارائه دادند، ضمن اینکه 6 کارخانه لبنیات نیز 23.1 میلیارد تومان جریمه شدند.

نکویی مهر ادامه داد: افرادی که بخواهند با عنوان تغییرات نرخ ارز افزایش قیمت خودسرانه بر روی کالاهای خود اعمال کنند به شدت مورد برخورد واقع می شوند ضمن اینکه اختفا و امتناع از فروش کالا نیز از جمله تخلفاتی است که به شدت با آن برخورد می شود.

وی با اشاره به برگزاری روز ملی حمایت از حقوق مصرف کننده در 9 اسفندماه افزود: امسال 85 شرکت برتر در زمینه رعایت حقوق مصرف کننده معرفی و مورد تجلیل واقع خواهند شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قیمت مناسب، عدم اجحاف به مصرف کنندگان، رعایت کیفیت، اطلاع رسانی، شفافیت، عدم رعایت تبلیغات دروغ، خدمات پس از فروش، عدم اعمال قیمت غیر واقعی، صحت و سلامت کالا از جمله مواردی است که در قانون به عنوان حمایت از حقوق مصرف کننده لحاظ شده است.

نکویی مهر همچنین در مورد تنظیم بازار گوشت قرمز گفت: قیمت گوشت قرمز در دو سه هفته اخیر دچار تلاطم شده بود که بر این اساس تمهیداتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی لحاظ شده تا بتوان وارد از استان سیستان و بلوچستان صورت داد.

وی همچنین در مورد قیمت خودرو نیز گفت: کمیته خودرو در سازمان حمایت ترکیبی از واحدهای تولیدی، انجمن حمایت مصرف کننده و دولت دارد که بر این اساس اصلاح قیمت خودرو را در صورت لزوم انجام خواهد داد، البته دیدگاه ما این است که افزایش قیمت باید به صورت منطقی باشد ضمن اینکه تولید نیز با روش های حمایتی استمرار یابد.

وی اظهار داشت: هم اکنون خودروسازان درخواستهایی را مبنی بر اختلاف قیمت رسمی گذشته ارز با قیمت 1226 تومانی فعلی داشته اند که بر اساس آنریال افزایش قیمت را صورت دهند که هنوز مورد موافقت واقع نشده است.