سیدمحمد علی خطیبی امروز در گفتگو با مهر درباره افزایش قیمت سبد نفت صادراتی ایران و اوپک گفت: در روزهای اخیر بازار جهانی نفت نوسان‌های مختلف قیمتی را تجربه کرده که مسائل مختلف ژئوپولیتیکی و طبیعی در افزایش قیمت نفت خام در چند روز گذشته تاثیر گذار بوده است.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با اعلام اینکه در شرایط فعلی یک سرمای شدید زمستانی به طور پایدار اروپا، آمریکا و حتی بخش وسیعی از ایران را فرا گرفته است، تصریح کرد: این سرمای شدید زمستانی در افزایش بهای جهانی طلای سیاه تاثیر گذار بوده است.

این مقام مسئول از کاهش تولید یا صادرات نفت خام توسط برخی از کشورهای به عنوان یکی از دلایل افزایش بهای نفت یاد کرد و افزود: بالا گرفتن اختلافات نفتی سودان شمالی و جنوبی، کاهش صادرات نفت سوریه و برخی از ناآرامی‌ها در تاسیسات نفتی نیجریه هم از دیگر دلایل افزایش بهای نفت است.

وی همچنین از تشدید مسائل ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به عنوان سومین عامل افزایش بهای جهانی نفت یاد کرد و افزود: در شرایط فعلی تبعات تحریم نفتی هم آثار روانی در بازار جهانی نفت به همراه داشته است.

خطیبی درباره تبعات قیمتی تحریم نفتی کشورهای بزرگ صادرکننده نفت با تاکید بر اینکه همواره در تحریم و محدودیتهای صادرات نفت یک کشور بحث کشورهای جایگزین مطرح هستند، بیان کرد: اگر جایگزین‌های مطمئنی در صورت تحریم نفتی یک کشور وجود داشته باشد قطعا تحریم نفت با شوک قیمتی همراه نخواهد بود.

نماینده ایران در سازمان اوپک با اعلام اینکه در حال حاضر افزایش قیمت جهانی نفت نشان می دهد که بازار نسبت به وجود کشورهای جایگزین در سناریوی تحریم نفت مطمئن و خوش بین نیست، تاکید کرد: شرایط و وضعیت کشورهای مختلف نفتی نشان می دهد که در شرایط موجود امکان یافتن یک جایگزین برای تحریم نفتی یک کشور وجود ندارد.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به این سئوال مهر که آیا قیمت‌های فعلی فروش نفت در بازار جهانی رضایت بخش تلقی می‌شود؟ بیان کرد: نمی توان افزایش و نوسان‌های چند روزه بهای جهانی نفت را ملاکی برای رضایت بخش بودن بهای جهانی نفت اعلام کرد.

خطیبی با بیان اینکه معمولا میانگین قیمت جهانی نفت برای یک دوره یکساله باید معیار رضایت بخش بودن بهای نفت در بازار جهانی در نظر گرفته شود، خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط موجود، پیش بینی می شود افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی ادامه یابد.

به گزارش مهر، دبیرخانه سازمان اوپک در آخرین گزارش رسمی خود از افزایش حدود 5 دلاری بهای نفت صادراتی ایران در ژانویه سال 2012 میلادی خبر داد و اعلام کرده است: میانگین بهای نفت سنگین ایران در سبد نفتی اوپک در ژانویه 2012 میلادی به هر بشکه 111 دلار و 77 سنت رسید که در مقایسه با قیمت میانگین ماه پیش از آن (دسامبر2011) هر بشکه 4 دلار و 94 سنت افزایش یافته است.

این در حالی است که متوسط هفتگی بهای سبد نفتی اوپک در هفته اخیر با چهار دلار و 18 سنت افزایش، به هر بشکه 115 دلار و 19 سنت رسیده است.

از سوی دیگر، قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا در پایان معاملات روز گذشته (دوشنبه 24 بهمن) در بازار نیویورک با دو دلار و 24 سنت افزایش، به 100 دلار و 91 سنت رسیده است.