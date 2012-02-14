تناقض گویی متولیان گردشگری درباره وضعیت آژانسها پس از نوسانات ارز

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان، معاون گردشگری کشور در جمع خبرنگاران وضعیت آژانس‌های گردشگری را در شرایطی که نرخ ارز نوسانات بالایی را تجربه می کند، بسیار مطلوب دانست و گفت: آژانس‌داران ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت می‌کنند.

معاون گردشگری کشور مدعی دریافت ارز سفر توسط دفاتر خدمات مسافرتی شده است این درحالی است که مدیر کل میراث فرهنگی تهران در میان جمع خبرنگاران اعلام کرده بود: طی نامه‌ای به معاون گردشگری کشور پیشنهاد می‌دهیم که تمهیداتی اندیشیده شود تا با گران‌شدن ارز، یک سهمیه و حمایت ویژه‌ای برای ارز مورد نیاز آژانس‌های گردشگری قائل شوند!

محمد حسین فراهانی گفت: در این نامه تأکید شده که تورگردانان و آژانس‌های گردشگری کشور جدا از بحث ارز مسافرتی که به گردشگران ارائه می‌شود هزینه‌های مختلفی دارند که بر اساس نرخ ارز محاسبه می‌شود از جمله رفت‌وآمدها بنابراین این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی است.

مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران گفت: بخشی از قرارداد تورهای خارجی که از سوی آژانس‌داران منعقد شده متعلق به قبل از افزایش نرخ ارز است و در حال حاضر که نرخ ارز افزایش یافته باید یک سهمیه و سوبسیدی برای تورگردانان و آژانس‌داران قائل شوند.

فراهانی امیدوار بود که تمهیداتی اندیشیده ‌شود تا مشکل آژانس‌های گردشگری و تورگردانان در زمینه تأمین ارز رفع شود.

اما در همین رابطه ناصر گلدوست، عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی درباره وضعیت آژانسهای گردشگری به خبرنگار مهر گفت: ما که عضو انجمن هستیم نمی دانیم کدام دفاتر ارز مسافرتی گرفته اند اگر چنین چیزی صحت دارد به ما هم اعلام کنند تا دریافت کنیم!

وی گفت: وقتی مسئولان گردشگری کشور در مصاحبه های خود عنوان می کنند که دفاتر خدمات مسافرتی ارز ارزان می گیرند و یا گرفته اند به خودی خود باعث می شوند تا برای برخی از گردشگران این تصور بوجود بیاید که آژانسداران ارز ارزان دارند ولی قیمت تور و هتل آنها را با ارز گران محاسبه می کنند.

گلدوست گفت: وقتی یک مسافر برای گرفتن اتاق هتل درهر کشوری به آژانس مراجعه می کند ما قیمت همان روز را با احتساب قیمت آن روز دلار محاسبه می کنیم حال اگر فردای روزی که مسافر قصد اقامت در آن هتل را داشت قیمت ارز بالاتر برود باید آژانسدار تفاوت قیمت را به عنوان ضرر پرداخت کند. بنابراین نامه ای را برای این مشکل آژانسداران به بانک مرکزی دادیم و آنها پاسخ دادند که مراتب را به بانکهای عامل ارجاع دهید اما زمانی که به بانک عامل می رویم آنها می گویند که به ما ابلاغیه ای داده نشده و از موضوع چنین نامه نگاری هایی بی خبر هستیم.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی بیان کرد: باید متولیان گردشگری، بانک و بخش خصوصی در این ارتباط جلسه ای برگزار کرده و راهکاری ارائه کنند هر چند که در هیچ یک از برنامه ریزی های دولتی بخش خصوصی هیچ جایگاهی ندارد اما با این حال آنها می توانند در این باره کمک حال بخش دولتی باشند.