تجمع انقلابیون در میدان شهدای منامه/ خروش کفن پوشان با فریاد الله اکبر

به گزارش خبرگزاری مهر، از ساعتی پیش در سالروز آغاز انقلاب مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه (14 فوریه 2011) هر لحظه بر جمعیت انقلابیون در میدان الشهدای منامه افزوده می شود.

ائتلاف جوانان 14 فوریه اعلام کرد که جوانان بحرینی با پوشیدن کفن و سردادن فریاد الله اکبر در سالگرد انقلاب بحرین به سوی میدان شهدا در حال حرکت هستند.

جوانان بحرینی تاکید کرده اند که به حرکت شجاعانه خود به سوی میدان شهدا ادامه می دهند و تاکید دارند که زندگی با ننگ را هرگز نمی پذیرند.

خروش جوانان بحرینی بسوی میدان الشهدا در سالروز انقلاب بحرین در حالی ادامه دارد که منابع آگاه دقایقی پیش از تیراندازی نیروهای امنیتی بسوی مردم و حمله به آنان با استفاده از گازهای سمی و خفه کننده خبر دادند.

به گزارش العالم این حملات تاکنون باعث زخمی شدن چندین نفر از انقلابیون شده اما آنان با وجود این اقدمات حرکت خود را متوقف نکرده اند.

بنابراین گزارش، جمعی از جوانان بحرینی هم اکنون توانسته اند خود را به منطقه بازارمرکزی منامه که بسیار نزدیک به میدان شهداست برسانند.

منابع آگاه با اشاره به حمله وحشیانه نیروهای امنیتی بحرینی با حمایت نظامیان سعودی به مردم، از آغاز تظاهرات مردمی در مناطقی همچون شهرک السهله خبر می دهند که در حال رساندن خود به میدان شهدا هستند.

این منابع همچنین از محاصره شدید امنیتی جزیره ستره بحرین در سالروز انقلاب بحرین خبر می دهند. از سوی دیگر دو تن از جوانان انقلابی "بنی جمره" که خود را به میدان شهدا رسانده بودند از سوی خودروهای نظامیان زیرگرفته شدند.

همچنین گفته می شود نظامیان بحرینی در پی افزایش تجمعات مردمی در برخی مناطق مجبور به عقب نشینی شده اند. البته نیروهای امنیتی دو تن از انقلابیون را به نامهای "محمد الحایکی" و "محمد جعفر آلان" را در نزدیکی میدان بازداشت کرده و به نقطه نامعلومی منتقل کرده اند.