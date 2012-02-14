۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

شیخ الاسلام:

به صورت مستقل در انتخابات مجلس نهم حضور خواهم داشت

مشاور رئیس مجلس و نماینده مجلس هفتم با اشاره به دعوت برخی اعضای جبهه متحد از وی برای شرکت در انتخابات و سپس قرار نگرفتن در فهرست این جبهه اعلام کرد که به صورت مستقل در انتخابات مجلس نهم حضور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه حسین شیخ الاسلام به این شرح است:

اینجانب به درخواست بعضی از بزرگواران محترم تصمیم گیرنده فهرست "جبهه متحد اصولگرایان" برای نامزدی در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران ری، شمیرانات و اسلامشهر نام نویسی کردم. بنا به اطلاع، علی رغم تلاش های طرفداران حضور بنده در فهرست مذکور، حضور مقدور نگردید. ضمن تشکر و سپاس از آنان و دیگر عزیزانی که مرا برای حضور در فهرست های دیگر دعوت نموده اند، تصمیم خود را جهت شرکت در انتخابات مجلس نهم به صورت مستقل اعلام می نمایم. البته از حضور در فهرست های یکه تنظیم کنندگان آنها، توجهات اعتقادی و سیاسی اینجانب را قبول دارند، بدون پذیرفتن تعهدی استقبال می کنم.

این تصمیم در پاسخ به تشویق جمعی از دوستان و دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی و در راستای کمک به مشارکت گسترده تر شهروندان محترم تهرانی در انتخابات، که ممکن است نظرات و مواضع اینجانب را به ویژه در سیاست خارجی و به طور اخص در احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین مورد تایید می دانند، اتخاذ گردیده است.

به امید انتخاباتی پرشور و دشمن شکن

حسین شیخ الاسلام

