دکتر محمد فنایی اشکوری استاد عرفان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد لزوم رعایت اخلاق از سوی کاندیداها و طرفدارانشان گفت: اخلاق انتخاباتی بخشی از انتخابات است و کسانی که قدرت و موقعیت اجتماعی هدف نهایی آنها باشد، اخلاق برایشان ارزشی ندارد چون هدف و غایت فعالیت سیاسی آنها رسیدن به قدرت، موقعیت و پست و مقام است اما کسانی که سیاست و رسیدن به قدرت و موقعیت در نظرشان وسیله ای برای خدمت کردن و رضای خداوند و خلق است بطور قطع نمی توانند به اخلاق بی اعتنا و بی توجه باشند.

وی با بیان اینکه در مکتب اسلام هیچ عملی نمی تواند فارغ از اخلاق باشد و در هیج شرایطی نمی توان ارزش های اخلاقی را نادیده گرفت، افزود: کاندیدایی که برای رسیدن به قدرت و انتخاب شدن، اخلاق را به طور کلی و اخلاق انتخاباتی را به طور خاص رعایت نمی کند با همین کار عدم صلاحیت خود را اعلام می کند، یعنی اگر مردم اهل بصیرت باشند همین که ببینند کسی اخلاق را رعایت نمی کند و می خواهد از هر طریقی به قدرت برسد می فهمند این شخص صلاحیت ندارد و این بهترین شاخص برای انتخاب است.

این محقق و استاد حوزه و دانشگاه در ادامه اظهار داشت: اگر دو شخص را در نظر بگیریم که یکی در بحث انتخابات اخلاق را رعایت نمی کند و دیگری رعایت می کند این وضعیت نشان دهنده این است که شخصی که اخلاق را رعایت می کند برای انتخاب شدن صلاحیت دارد. کسی که در مرحله انتخابات به اخلاق بی اعتنا باشد وقتی انتخاب شد به مقررات و قوانین هم بی اعتناست و از پست و مقام وسیله ای برای رسیدن به اهداف و آرمان های خود استفاده می کند.

فنایی اشکوری با بیان اینکه این تفکر ماکیاولی و ماتریالیستی است که قدرت برای افراد هدف است، تصریح کرد: در این نگاه افراد برای رسیدن به قدرت حتی از تخریب چهره دیگران و از هر وسیله ای مانند عوام فریبی و تبلیغات فراوان و ... استفاده می کنند. اینها همه مشمول سوء اخلاق است. وجه برجسته غیر اخلاقی تخریب رقیب است اما وجوه دیگری دارد اینکه شخص عوام فریبی کند یا مخارج و هزینه های زیادی را برای تبلیغات متحمل شود که به هر قیمتی که شده به مسند و موقعیتی که در فکر آن هست برسد.

وی با تأکید بر اینکه ما انقلاب کردیم که ارزش های اخلاقی را وارد عرصه حکومت و سیاست کنیم، گفت: مشکل اصلی نظام طاغوت بی اعتنایی به ارزش ها بود. اگر دوباره بخواهیم برای اینکه به حکومت و قدرت برسیم ارزش ها را نادیده بگیریم پس این همه فداکاری در راه انقلاب و مبارزات برای چه بوده است، مسلما انقلاب این گونه به هدف خود نمی رسد. اخلاق برای ما یک موضوع تشریفاتی و تزئینی و ثانوی نیست بلکه اخلاق جزو ارکان و معیار و شاخص انتخاب است. در انتخاب و انتصاب هر شخصی به هر مقامی اخلاق ملاک و معیار اساسی در کنار توانایی و تخصص است.

وی با بیان اینکه لازم است منشور اخلاقی برای رعایت اخلاق از سوی کاندیداها و حامیان آنها تدوین شود؛ تأکید کرد: البته شک نیست که اخلاق نیاز به منشور ندارد هر انسانی با عقل و فطرت سالم خود می فهمد که چه کاری خلاف اخلاق و چه کاری اخلاقی است. تهیه منشور خوب و مفید است اما بهترین ضمانت برای اجرای اخلاق، آگاهی مردم است یعنی اگر مردم بصیرت و آگاهی داشته باشند بهترین راه است که افراد شایسته و ارزشی و پایبند اخلاق به مسند قدرت برسند اما اگر آگاهی و بصیرت نباشد خیلی دشوار است که ما کارگزارانی داشته باشیم که پایبند به ارزش های اخلاقی باشند. معیار اصلی و تعیین کننده بصیرت مردم است و اگر کسی بخواهد در این مسیر قدمی بردارد باید در کنار کارهای دیگر روی بصیرت بخشی به مردم توجه بیشتری کند.