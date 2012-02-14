انتخابات 12 اسفندماه باید در شأن نظام جمهوری اسلامی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی برخی از ادارات دماوند که با موضوع طرح راهکارهایی پیرامون حضور حداکثری بخشهای مختلف در انتخابات در فرمانداری این شهرستان برگزارشد، افزود: هدف از برگزاری این نشست، ایجاد زمینه شور و نشاط در جامعه و حضور حداکثری در پای صندوقهای رأی است.

وی بیان داشت: امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایط خاصی قرار دارد، چراکه دشمن از همه ابزارهای خود در راستای ضربه زدن به انقلاب اسلامی بهره می برد و سعی دارد تا با ایجاد یأس و نا امیدی درجامعه مردم را به شرکت نکردن در انتخابات ترغیب کند.

این مسئول ادامه داد: ایران اسلامی در حال حاضر در نظام جهانی به عنوان یک قدرت بزرگ و الگویی کارآمد مطرح است و نمونه آن را می توان شکل گیری نهضتهای اسلامی در منطقه با الهام گرفتن از پیام انقلاب اسلامی ارزیابی کرد.

وی عنوان کرد: دشمن از برتری کشور ایران بسیار ناراحت است و با ترفندهای مختلف که پیرامون انتخابات به کار می گیرد به خیال خود می خواهد حضور مردم را کم رنگ کند تا به مردم دنیا ثابت کند ایران الگوی مطلوبی برای جهانیان نیست.

فرماندار شهرستان دماوند اضافه کرد: در این جلسه مقرر شده تا دستگاهها و نهادهای شهرستان دماوند، با توجه به مخاطبان و جامعه هدف خود را برنامه ریزی لازم در راستای ایجاد زمینه حضور حداکثری در انتخابات قرار دهند.

وی با اشاره به توطئه دشمنان نظام در ایجاد ناامیدی در جامعه یادآور شد: باید در فرصت باقی مانده آسیبها و آفتهای موجود که به حضور حداکثری همه مردم ضربه می زند را شناسایی کرد.

قاسمی فرزاد افزود: مردم ایران با برگزاری انتخاباتی پرشور به استکبار جهانی ثابت می کنند که لحظه ای از آرمانهای بلند خود و نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیروی محض از ولی امر مسلمانان دست برنخواهند داشت.