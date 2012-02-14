بررسی درآمدی بر پیدایش مکاتب هنری و نمایش آثار 40 تصویرگر زن

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکدة هنر سلسله نشستهای تخصصی "درآمدی بر زمینههای پیدایش مکاتب هنری" را با حضور دکتر حسینعلی نوذری از ابتدای اسفندماه سالجاری برگزار میکند.
این پژوهشکده در نظر دارد سلسلهنشستهای "درآمدی بر زمینههای پیدایش مکاتب هنری" را با هدف بررسی و مطالعة زمینههای فلسفی، اجتماعی، فرهنگی و هنری پیدایش مکاتب هنری با حضور دکتر حسینعلی نوذری و طی یک دورة مقدماتی و دو دورة تکمیلی از ابتدای اسفندماه سالجاری برگزار میکند.
در دورة مقدماتی این سلسله نشستها با عنوان "درآمدی بر زمینههای پیدایش مکاتب هنری" دکتر نوذری در سه جلسه دربارة زمینههای فلسفی، اجتماعی و فرهنگی پیدایش مکاتب هنری در روزهای دوشنبه یکم، هشتم و پانزدهم اسفندماه از ساعت 16 الی 18 در محل پژوهشکدة هنر سخنرانی خواهند کرد.
دورههای تکمیلی این سلسلهنشستها با موضوع مکاتب هنری پیش از قرن بیستم و پس از آن در دو بخش و از اردیبهشتماه سال آینده برگزار خواهد شد. همچنین براساس برنامهریزی انجام شده در پایان این دورهها که با ظرفیت پذیرش محدود برگزار میشود، به شرکتکنندگان گواهی حضور در دوره اعطا خواهد شد. دانشجویان و هنرجویان رشتههای هنری در اولویت پذیرش قرار دارند.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام در این دورهها میتوانند از روز دوشنبه 24 لغایت یکشنبه 30 بهمنماه و از ساعت 9 الی 14 با پژوهشکدة هنر به شمارههای 2-66956190 تماس حاصل نمایند.
گالری ترمه میزبان 40 تصویرگر زن از 40 شهر ایران میشود
آثار هنرمندان تصویرگر با موضوع ازاد اولین بار بر روی دیوار نقش میبندد.
گالری ترمه پس از فراخوان و داوری اثار با حضور اساتیدی چون محمدعلی بنیاسدی ارمغان رحمانپور و فریدون مردانی تعداد 40 اثر از 40 شهر ایران را برای نمایش انتخاب کرد.
مراسم افتتاحیه روز شنبه بیست وهفتم بهمن ماه ساعت 6 عصر است.
