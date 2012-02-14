طرح فرهنگی یاسین کمیته امداد امام خمینی در نیشابور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ستاری صبح سه شنبه در جمع رابطان فرهنگی و مدیران مدارس در فرهنگ‌سرای سیمرغ نیشابور، اظهارکرد: یکی از طرح‌های بسیار موفق که به اجرا گذاشته شده طرح اکرام ایتام بوده که در سراسر کشور فعال است و طرح یاسین یکی از طرح‌های مهم دیگر است که حوزه فرهنگی موظف به اجرا در این حوزه است.

"طرح یاسین" در ارتقاء وضعیت فرهنگی مددجویان امداد موثر است

وی بیان کرد: اجرای طرح یاسین که اقتباسی از طرح اکرام دارد در ارتقاء وضعیت فرهنگی افراد تحت پوشش بسیار موثر است.

معاون کمیته امداد کشور ادامه داد: فرهنگ ‌سازی بین دانش‌آموزان برای آشنایی با فرهنگ کمک به امور خیریه می تواند این افراد را به عنوان خیران آینده جامعه تربیت کند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: متاسفانه هنوز هم بعضی از دانش‌آموزان به‌خاطر مشکلات مالی از تحصیل باز می‌مانند که جای تاسف دارد.

ستاری با اشاره به اینکه طرح جشن نیکوکاری که در پایان اسفندماه آینده برگزار می‌شود، گفت: طرح یاسین را در پایان سال به عنوان نمونه در نیشابور اجرا می کنیم و امیدواریم بعد بتوانیم این طرح را در کشور اجرایی کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم در شب عید دانش‌آموزی نباشد که در پوشش ظاهری نیازمند باشد.

همچنین معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: خانواده‌های امروز در جامعه باید از الگوی صد درصد الهی زندگی علی(ع) و فاطمه(س) درس بگیرند.

رضا مؤمنین افزود: یکی از ویژگی‌های بارز مقام معظم رهبری، مهربانی نسبت به فرزندان شهدا و کمیته امداد است و آنها را همچون فرزند خود عزیز می‌دانند.

وی با بیان اینکه توجه به ایتام باید با الگوپذیری از علی(ع) پدر ایتام انجام شود اظهار کرد: همه باید توجه کنند که تاکنون به پیروی از امام علی(ع) چقدر دست ایتام جامعه را گرفته‌اند.