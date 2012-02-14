افتتاح پروژه های عمرانی در بیرم/ لزوم راه اندازی سریعتر اتاق عمل بیمارستان خرامه

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی با حضور علی محمد امیری فرماندار ویژه لارستان و سایر مسئولان، چند طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد و 490 میلیون ریال در بخش بیرم لارستان بهره برداری شد.

این طرح ها شامل آبرسانی به روستای علی آباد با احداث یک باب مخزن ذخیره آب به حجم 75 متر مکعب و احداث خط انتقال به طول پنج کیلومتر، احداث شبکه داخلی به طول 2.5 کیلومتر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 320 میلین ریال و دو درصد نفت و گاز، افتتاح پایگاه اورژانس بیرم با اعتبار 570 میلیون ریال و... است.

لزوم راه اندازی سریعتر اتاق عمل بیمارستان خرامه

فرماندار خرامه خواستار راه اندازی سریع تر اتاق عمل بیمارستان شهرستان خرامه شد.

داریوش دهقان گفت: با توجه به ازدیاد جمعیت منطقه و بعد مسافت تا مرکز استان، اتاق عمل بیمارستان برای رفع مشکلات درمانی مردم محروم این شهرستان باید هرچه زودتر راه اندازی شود.

وی با حضور در بیمارستان جواد الائمه (ع) شهر خرامه از بخشهای اورژانس، داخلی بیمارستان بازدید و با بیماران، افراد بستری شده و همراهان آنها گفتگو کرد.

وی گفت: خدمات بهداشتی و درمانی از نیازهای اساسی و ضروری مردم این شهرستان است و نباید مسئولان مربوط به این نیاز مهم بی تفاوت باشند.

فرماندار خرامه افزود: امکانات این بیمارستان و مراکز بهداشتی این شهرستان برای ارائه خدمات به جمعیت 60 هزار نفری منطقه ناکافی است.

شب شعر انقلاب در لار

شب شعر انقلاب با حضور شاعران لارستانی در محل گالری هنر فرهنگسرای مرتضوی لار برگزار شد.

در این مراسم پس از پخش فیلمی در رابطه با مبارزات مردمی در دوران خفقان و استبداد رژیم ستمشاهی، شاعران سروده های خود را با موضوع انقلاب قرائت کردند.

انجمن شعر و ادب آفتاب هر هفته ساعت 19 و 30 دقیقه در محل فرهنگسرای مرتضوی با حضور شاعران پیشکسوت و جوان و همچنین ادب دوستان در فضایی صمیمی و شاعرانه برگزار می شود.