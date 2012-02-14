به گزارش خبرنگار مهر، دهمین هفته از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر فردا با برگزاری 7 دیدار در 7 شهر برگزار میشود که در حساسترین مسابقه تیمهای پیکان و سایپا در کرج به مصاف هم میروند. این جدال سنتی در حالی بین خودروسازان برگزار خواهد شد که سایپاییها در صدر جدول قرار دارند و پیکانیها هم با یک امتیاز اختلاف در جایگاه دوم قرار دارند.
به نظر می رسد شاگردان نفرزاده برای این دیدار کار سختی خواهند داشت غیبت آرش کمالوند ملی پوش سایپا اصلی ترین نگرانی فرهاد نفرزاده است ولی این مربی با تجربه نشان داده که با میدان دادن به بازیکنان جوان از نام تیمی هراسی ندارد .
در مقابل شاگردان پیمان اکبری هم به شدت دوست دارند به صدر جدول برسند موضوعی که تحققش در شرایط کنونی برای پیکانیها دور از دسترس نیست.
دیدار دو تیم سایپای البرز و پیکان عصر فردا از ساعت 17 در سالن مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی کرج برگزار خواهد شد.
قضاوت این دیدار برعهده محمد شاهمیری و بهرام سلیمانی خواهد بود.
