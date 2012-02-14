به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایینژاد صبح سه شنبه در جمع بانوان دستگاههای اجرایی استان اصفهان افزود: هریک از ما باید بیشترین جذب را برای اسلام داشته باشد و بدانیم اگر یک سال بگذرد و تعداد ما همان تعداد قبلی باشد، هیچ اثری نداشتهایم.
گرایش به تشریفات از نواقص انقلاب تلقی خواهد شد
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم پیاده سازی فرهنگ دوری از تشریفات بویژه در مسائل و تجملات امر ازدواج و جهیزیه، اظهار داشت: همانطوری که رهبر انقلاب فرمودند گرایش به تشریفات از نواقص انقلاب است.
امام جمعه اصفهان در ادامه سخنان خود به نقش تربیتی زنان نیز اشاره کردو یادآور شد: کار فرهنگی برای زنان جامعه بیشتر از مردان اثر دارد.
وی در ادامه گفت: در صورتیکه زنی از نظر ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رشد پیدا کند در نهایت خانوادهای سالم تحویل جامعه خواهد داد.
امام جمعه اصفهان در ادامه به اثر گذاری زنان در تربیت نسلهای آینده نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در تاریخ هیچگاه مشاهده نشده زنی خوب، فرزندانی بد تربیت کرده باشد ولی چه بسا مردان خوبی حتی در ردیف پیامبران وجود داشته اند که فرزندانشان ناخلف شدهاند.
بزرگترین نقش زن در زندگی تربیت انسانهاست
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه بزرگترین نقش زن در زندگی تربیت انسانهاست، تصریح کرد: در این خصوص امام خمینی (ره) می فرمایند که از دامن زن مرد به معراج می رود.
طباطبایینژاد در بخش پایانی سخنان خود به حضور پرشور مردم اصفهان در راهپیمایی 22 بهمن نیز اشاره و ضمن قدردانی از این حضور با شکوه یادآور شد: در دورانی که در اصفهان بودم چنین جمعیتی بی سابقه بود.
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