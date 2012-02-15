به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سعودی گزت، نمایشگاه حج موزه بریتانیا اولین نمایشگاه بزرگ درباره حج محسوب می شود که طی روزهای 26 ژانویه تا 15 آوریل در لندن درحال برگزاری است.

خالد پرویز دبیرکل انجمن حجاج بریتانیا اظهار داشت: این نمایشگاه منحصر به فرد و دیگر فعالیتهای فرهنگی مرتبط با همکاری عربستان برگزار شده و به شدت مورد استقبال جامعه مسلمانان بریتانیا قرار گفته است. این تلاش پیام مثبتی را به مردم بریتانیا و اروپا درباره اسلام ارسال می کند و به ایجاد یک رابطه بهتر با جهان اسلام کمک می کند.

این نمایشگاه بازدیدکنندگان را به سیاحتی حج می برد، و این سفر را با نحوه آماده شدن مسلمانان برای انجام زیارت چون پرداخت بدهی های خود و طلب بخشش از دیگران آغاز می کند و بازدید کننده را به مسیرهای اصلی می برد که مسلمانان طی قرون گذشته برای رسیدن به مکه دنبال کرده اند که در آن میان می توان به کوفه، قاهره و دمشق اشاره کرد .

موزه بریتانیا حمچنین برخی از انواع لباسهای اجرام را که توسط مسلمانانان پوشیده می شود به نمایش گذاشته و حتی برخی سوغاتی هایی که آنها پس از این سفر معنوی برای نزدیکان خود می خرند را نیز نمایش می دهد.

