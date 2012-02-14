انقلاب اسلامی در وجود هر ایرانی ریشه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی در جلسه شورای تأمین استان و شهرستان‌های منطقه جنوب استان با اشاره به حضور پرشور مردم و مسئولان اصفهانی در حماسه 22 بهمن افزود: حضور مردم سراسر استان در این حماسه بزرگ در راستای پاسداشت ارزش‌های انقلاب و حفظ و صیانت از آرمان‌های انقلابی بی‌نظیر و ارزشمند است و این حضور پر شور و گسترده در انتخابات دشمنان را مایوس خواهد کرد.

وی تصریح کرد: این حرکت انقلابی و این حضور علاوه بر این که به ابعاد سیاسی امنیتی حائز اهمیت بسیار است اما ابعاد اقتصادی هم از مهم‌ترین نتایج این حضور به شمار می‌رود.

رئیس شورای تأمین استان افزود: شرایط خوبی در همه‌ زمینه‌ها و بخشها در استان وجود دارد و فعالیتهای عمرانی استان در زمینه صنعت، کشاورزی و فرهنگی بسیار مطلوب است.

وی به حضور فعال استان در صحنه کار و اشتغال اشاره کرد و ادامه داد: آمار و ارقام موجود در این زمینه‌ها حاکی از این موضوع است که در حال حاضر استان در این زمینه در شرایط مناسبی قرار داد.

ذاکراصفهانی با بیان این‌که اقدامات مناسبی در طول سال جاری در راستای تعهد اشتغال در سطح استان صورت گرفته، یادآور شد: تعهد اشتغال استان در سال جاری 186 هزار نفر بوده که بالای 80 درصد آن تحقق یافته است.

همایش مشارکت سیاسی و امنیت ملی در اصفهان برگزار می‌شود

به گزارش مهر، معاون سیاسی - امنیتی استاندار اصفهان در جلسه مشترک شورای تأمین استان و شهرستان‌ها ی منطقه جنوب استان گفت: اوایل اسفند ماه همایش ملی مشارکت سیاسی و امنیت ملی در استان برگزار خواهد شد.

محمدمهدی اسماعیلی با مثبت ارزیابی کردن نشستهای منطقه‌ای شورای تأمین استان و شهرستانها، افزود: انتظار می‌رود خروجی این نشستها منجر به برگزاری یک انتخابات آرام، پرشور گسترده و بدون حاشیه شود.

رئیس ستاد انتخابات ابزار امیدواری کرد با برنامه‌ریزی دقیق و به لطف خدا، مردم در انتخابات 12 اسفند حضور گسترده و دشمن شکن خواهد داشت و مشارکت مردم به عنوان کاری ماندگار در تاریخ انتخابات ثبت وضبط شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات یادآور شد: مدیریت شهرستانها باید فضای تخریبی را کاهش دهند و مشارکت حداکثر مردم را در یک فضای آرام مدنظر داشته باشند.