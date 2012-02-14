اخبار کوتاه ورزشی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، فوتسالیست قزوینی همراه تیم ملی بانوان مقابل روسیه به میدان می رود.



اعتدادی بانوی ورزشکار قزوینی پیش از این نیز در مراحل قبلی اردوی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان حضور داشت.

اعتدادی و سایر ملی پوشان اردوی آماده سازی خود در تیم ملی را از 28 بهمن ماه به مدت 10 روز در کمپ تیم های ملی پی گیری خواهند کرد و پس از پایان این اردو تیم ملی فوتسال بانوان در دیداری دوستانه که در تهران برگزار می شود، به مصاف روسیه خواهد رفت.

تیم ملی فوتسال کشورمان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی غرب آسیا که اوایل سال آینده برگزار می شود، آماده می کند.

نایب رئیس هیئت فوتبال استان قزوین از حضور ندا رحمانی بازیکن تاکستانی در اردوی تیم ملی فوتبال زیر 13 سال بانوان کشور خبر داد و گفت: این بازیکن در تیم های آموزشگاهی استان عضویت دارد و هم اکنون در اردوی تیم ملی به سر می برد.

محمودی که هدایت تیم فوتسال حجاب را نیز برعهده دارد اظهارداشت: تمرینات تیم فوتسال حجاب قزوین پس از شکست برابر ایثار تهران از امروز آغاز می شود.

سرمربی تیم فوتسال حجاب قزوین همچنین خبر داد: راضیه مرادی بازیکن این تیم که در بازی دو هفته قبل برابر تیم ملی حفاری در اهواز مصدوم شده بود، تا پایان نیم فصل مسابقات لیگ برتر توان همراهی حجاب را ندارد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد با درخشش بازیکنان تیم فوتسال حجاب، قزوین نمایندگان بیشتری در اردوی تیم های ملی و مسابقات بین المللی داشته باشد.

مسابقات ووشو در تاکستان

رقابت های ووشو جام شهید احمدی روشن در تاکستان برگزار شد.



این رقابت ها در بخش ساندا و با حضور 105 ووشوکار نوجوان، جوان و بزرگسال در سالن ورزشی والفجر تاکستان برگزار شد.

در بخش نوجوانان این مسابقات هادی غفوری، محمدرضا ورسه، کیوان قلعه وند، محمد اینانلو و علیرضا آذربایجانی به ترتیب در اوزان 25-،28-،32-،36-،40- کیلوگرم عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند.

همچنین مهدی سلیمانی، محمد شفیعی، محمدرضا حسن بیگی و علی قلیزاده نیز به ترتیب در اوزان 44-،48-،56- و 65+ کیلوگرم بخش نوجوانان صاحب عناوین برتر شدند.

رقابت های رده سنی جوانان این مسابقات در هفت وزن برگزار شد و محمدرضا عبدی، میلاد باژیان، امیرحسین شفاعی، حسین مهرعلیان، حسین غلامحسینی، سعید فلاح و محمدرضا سعیدی به ترتیب در اوزان 48-،52-،56-،60-،65-،70- و 80- کیلوگرم مقام اول را بدست آوردند.

در بخش بزرگسالان نیز ارسلان محمدخانلو و سیدعلی حسینی در اوزان 56- و 60- کیلوگرم موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.

همچنین وحید رحمانی، امید محمدخانلو، وحید محمدخانلو، مهدی رحیمی و نعمت سرخابی دیگر ووشوکاران رده سنی بزرگسالان جام شهید احمدی روشن بودند که در اوزان 65-،70-،75-،90- و 90+ کیلوگرم قهرمانی را به خود اختصاص دادند.

داور ژیمناستیک از قزوین

علیرضا کاسه گر به عنوان داور به رقابت های لیگ باشگاههای کشور که در اهواز برگزار می شود دعوت شد.

همچنین کامران داودی دبیر فعال ژیمناستیک استان به عنوان مسئول کمیته داوران و ازمسئولان اجرایی این دوره از رقابت ها برگزیده شده اند.

تغییر زمان مسابقات کشتی چند جانبه

برگزاری مسابقات کشتی چند جانبه قزوین به زمان دیگری موکول شد.

عین الله صادقی گفت: پیش از این قرار بود این مسابقات با حضور چهار تیم نیمه دوم بهمن ماه در قزوین برگزار شود که تغییر در زمان برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی جوانان کشور مانع از انجام آن شد.

وی با بیان اینکه تیم هایی از تهران و گیلان قرار بود به عنوان میهمان در این رقابتها حضور پیدا کنند اظهارداشت: به دلیل آماده سازی و حضور برخی از کشتی گیران این تیم ها برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان با پیشنهاد تیمها زمان انجام مسابقات جام فجر قزوین به آینده موکول شد.

دبیر هیئت کشتی استان قزوین اضافه کرد: هنوز زمان دقیقی برای برگزاری مسابقات جام فجر مشخص نکرده ایم ولی به احتمال زیاد نیمه نخست اسفندماه شاهد برگزاری این رقابت ها در قزوین خواهیم بود.

صادقی اظهارداشت: با وجود لغو مسابقات کشتی جام فجر قزوین در دیگر شهرستان های استان شاهد انجام مسابقات دوستانه با هدف گرامیداشت سی و سومین سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بودیم.

وی از تدارک هیئت کشتی استان قزوین برای برگزاری دوره های جدید استعدادیابی در رده سنی پایه خبرداد و افزود: جذب استعدادهای برتر و قهرمان پروری به طور جدی در دستور کار این هیئت ورزشی قرار دارد.

دبیر هیئت کشتی استان قزوین از دعوت احسان لشگری ورزشکار شایسته قزوینی و قهرمان کشتی آزاد آسیا به اردوی مرحله دوم آماده سازی تیم ملی خبر داد و یادآورشد: لشگری همراه با سایر ملی پوشان از چهارم تا 22 اسفند ماه در این اردو حضور پیدا می کند.

برگزاری مسابقات دارت مغناطیسی

مسابقات دارت مغناطیسی بین کودکان قزوینی برگزار می شود.

دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان قزوین گفت: به ابتکار این هیئت برای اولین بار در کشور مسابقات دارت مغناطیسی بین کودکان زیر 10 سال در قزوین برگزار خواهد شد.



داریوش مرادی افزود: دارت مغناطیسی برای انجام این ورزش از سوی کودکان و نونهالان مناسب است اما تاکنون به صورت رسمی این مسابقات در کشور برگزار نشده است.

دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان قزوین ترویج ورزش مفرح و کم هزینه دارت را از اهداف مهم این هیئت برشمرد و تصریح کرد: این رقابت ها دهم اسفند ماه به صورت آزاد در سالن ورزشی جهان پهلوان تختی برگزار می شود.

مرادی همچنین از برگزاری سومین دوره کلاس های آموزش خلبانی، پاراگلایدر در قزوین خبر داد و گفت: این دوره با حضور شش نفر از علاقمندان از 10 تا20 اسفند ماه به صورت تئوری و عملی برگزار خواهد شد.

وی یادآورشد: در سال جاری 12 نفر در استان قزوین با حضور در دوره های آموزش خلبانی پاراگلایدر از سوی فدراسیون انجمن های ورزشی کشور گواهینامه رسمی دریافت کردده اند.

دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان قزوین در پایان از حضور تیم سپک تاکرا قزوین در رقابت های لیگ باشگاهی کشور خبر داد و گفت: این تیم 26 بهمن ماه برای شرکت در دور رفت این مسابقات به خوزستان سفر می کند.

قهرمان تیراندازی از قزوین

در هفته پایانی لیگ برتر تیراندازی ابراهیم برخورداری در تپانچه قهرمان شد.

هفته پایانی مسابقات لیگ برتر تیراندازی باشگاههای کشور با کسب مدال طلای ابراهیم برخورداری در بخش تپانچه بادی پیگیری شد.

مسابقات این هفته به میزبانی فولاد ماهان سپاهان اصفهان برگزار شد و در رشته انفرادی تپانچه، ابراهیم برخورداری تیرانداز قزوینی و المپیکی کشورمان از تیم مقاومت با 575 امتیاز اول شد و با کسب این مدال طلای باارزش تیم مقاومت با 1702 امتیاز به مقام اول رسید.





درخشش بانوان هاپکیدوکار قزوینی در مسابقه های هاپکیدو قهرمانی کشور



در پایان مسابقات هاپکیدوی قهرمانی کشور که با شرکت 217 نفر از زبده ترین بانوان رشته ورزشی هاپکیدو برگزار شد تیم قزوین با کسب 14 مدال طلا، 15 نقره و 13 برنز به عنوان نایب قهرمانی کشور دست یافت.

در نتایج فردی این سبک و رشته دفاع شخصی یک نفره هم در مقطع سنی نونهالان مهدیس بذرافشان و فاطمه مرتضایی هر دو از قزوین عناوین نخست را کسب کردند.

در مقطع سنی نوجوانان رشته دفاع شخصی نیز محدثه روشن از قزوین به مدال طلا دست یافت.

عناوین نخست مقطع سنی جوانان بخش دفاع شخصی انفرادی نیز به رقیه تقوی، محدثه مقدم و زینب جمالی از قزوین رسید و در رده سنی بزرگسالان نیز فاطمه نظری، آرزو خالقی، زهرا مروتی و معصومه مروتی از قزوین صاحب رتبه های برتر شدند.

در دفاع شخصی تیمی نیز تیم قزوین عنوان نائب قهرمانی ایندوره از مسابقات را از آن خود کرد.

مسابقات والیبال دسته یک

قزوین، میزبان مرحله نهایی مسابقات والیبال دسته یک نوجوانان کشور شد.

رقابت های مرحله نهایی والیبال نوجوانان دسته اول باشگاههای کشور 28 بهمن ماه جاری به میزبانی تیم آینده سازان قزوین برگزار خواهد شد.

این رقابتها با حضور شش تیم به مدت پنج روز در سالن ورزشی بعثت پیگیری می شود.

آینده سازان قزوین، گل گهر سیرجان و راه و ترابری اصفهان تیم های حاضر در این مسابقات از گروه اول هستند و سه تیم دیگر این رقابتها نیز با برگزاری بازی های مرحله مقدماتی گروه دوم در دو روز آینده مشخص خواهند شد.

رقابت های مرحله نهایی والیبال جوانان دسته اول باشگاه های کشور نیز ماه جاری به میزبانی قزوین برگزار شد و طی آن تیم قزوین موفق شد با اقتدار به مقام قهرمانی کشور دست یابد.



