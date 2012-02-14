مهدی ادیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون ووشو، پیکارهای هفته‌های پایانی مسابقات لیگ دسته اول ووشو مردان باشگاه‌های کشور روزهای پایانی این هفته در شهر تهران برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: این رقابت‌ها از هفته‌های چهارم و پنجم دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول ووشو رده سنی بزرگسالان کشور روز پنجشنبه بیست و هفتم بهمن‌ماه در سالن آکادمی فدراسیون ووشو با رقابت 6 تیم حاضر در لیگ به انجام خواهد رسید.



صدرنشینی هیئت قم در لیگ دسته اول ووشو



دبیر هیئت ووشو قم در ادامه از صدرنشینی ووشوکاران قمی در لیگ دسته اول مردان باشگاه‌های کشور خبر داد و اضافه کرد: اتفاقات دیدارهای هفته‌های دوم و سوم از دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول ووشو مردان باشگاه‌های کشور با یک پیروزی و یک باخت برای تیم هیئت قم رقم خورد اما تیم ما همچنان یکی از مدعیان قهرمانی محسوب می‌شود.



وی افزود: رقابت های هفته های دوم و سوم از دور برگشت لیگ دسته اول ووشو باشگاه های کشور بسیار حساس تر از هفته های قبل پیگیری شد و خوشبختانه با پیروزی با ارزشی که ووشوکاران قم برابر لرستان کسب کردند، بخت قهرمانی قم حفظ شد.



دبیر هیئت ووشو قم اضافه کرد: دو مسابقه ما در هفته های دوم و سوم لیگ با تیم های هیئت ووشو استان خراسان رضوی و هیئت ووشو لرستان برگزار شد که با احتساب نتایج این دو مسابقه، تیم هیئت قم در صدر جدول رده بندی قرار گرفت.



نخستین تجربه حضور ووشوکاران قمی در لیگ کشور



وی یاد آور شد: در سال جاری برای نخستین بار رقابت های لیگ ووشو دسته یک آقایان برگزار می شود و تیم های دسته اولی رقابت خود را در آکادمی ووشو برگزار می کنند که تا این هفته ووشوکاران قمی به خوبی توانایی خود را به نمایش گذاشته اند.



ادیب نژاد بیان داشت: بدین ترتیب در پایان هفته سوم دور برگشت و در حالی که دو هفته دیگر به پایان این رقابتها باقی مانده است تیم هیئت ووشو استان قم کماکان با 12 امتیاز و تفاضل به اضافه 19 در صدر جدول رده بندی لیگ دسته اول ایستاده است.



خراسان رضوی جدی ترین تعقیب کننده ووشوکاران قمی



وی افزود: در حالی که تیم هیئت ووشو قم در لیگ دسته اول ووشو مردان باشگاه های کشور صدر نشین است، جدی ترین تعقیب کننده ما تیم هیئت ووشو استان خراسان رضوی است که هم اکنون با کسب 12 امتیاز و تفاضل به اضافه 10 در مکان دوم حضور دارد.



دبیر هیئت ووشو استان قم افزود: در جدول رده بندی لیگ دسته اول ووشو مردان کشور، هم اکنون تیم هیئت ووشو استان مرکزی با ثبت دو پیروزی متوالی جمع امتیازات خود را به عدد 12 رسانده است و با تفاضل به اضافه پنج در مکان سوم ایستاده است.



وی اظهار داشت: بعد از تیم های هیئت ووشو قم، خراسان رضوی و لرستان، که در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند، تیم سبک شینگ یی چوان هم با همان 9 امتیاز قبلی با یک رده سقوط به جایگاه چهارم تنزل کرد و لرستان هم کماکان با سه امتیاز در مکان پنجم قرار دارد.

