به گزارش خبرنگار مهر، ناصر شفق پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران حاضر در محل فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب افزود: من به نفع آقای دبیری مدیر عامل باشگاه ماشین سازی از حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال کناره گیری می کنم. دبیری یکی از مدیران شایسته لیگ برتر است که ماشین سازی را احیا کرده است. ایشان با تلاش های خود یک تراکتورسازی دیگر در تبریز بوجود آورده است و قطعا در آینده از این تیم بیشتر خواهید شنید.

وی ضمن ابراز اطمینان از اینکه دبیری از عهده مسئولیت عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بر خواهد آمد، خاطر نشان کرد: مطمئنم به غیر از آقایان کفاشیان و تاج شخص دیگری برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نخواهد آمد. بدون شک اگر کفاشیان در انتخابات بماند تاج به نفع ایشان کناره گیری خواهد کرد و اگر کفاشیان را استعفا دادند، تاج به جای او در انتخابات شرکت خواهد کرد.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که استعفا دادن چه معنایی می دهد، گفت: یعنی اینکه شخصی می خواهد کاری را انجام دهد و بزرگترها او را ناچار می کنند که تصمیم خود را به اجرا در نیاورد.

شفق ضمن تاکید دوباره بر اینکه در انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام نخواهد کرد، در پاسخ به این سئوال که دوری از فوتبال شما را آزار نمی دهد، گفت: چرا، دوری از فوتبال مرا آزار می دهد چرا که به این رشته ورزشی هم به مانند سینما علاقه دارم. من بعد از فیلم تقاطع فیلم دیگری را تولید نکردم و قصد دارم امسال که از فوتبال دورم فیلمی دیگر با نام پاییز را بسازم. امسال بیشتر وقتم را صرف تهیه و تولید این فیلم خواهم کرد.