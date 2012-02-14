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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۳

پاک آئین مطرح کرد:

رویکرد مثبت منطقه نسبت به مذاکرات اسلام آباد/ مذاکرات طالبان و امریکا نافرجام است

رویکرد مثبت منطقه نسبت به مذاکرات اسلام آباد/ مذاکرات طالبان و امریکا نافرجام است

رئیس ستاد افغانستان وزارت امورخارجه گفت:اجلاس سه جانبه افغانستان، ایران و پاکستان با موضوع بررسی چگونگی پیشرفت همکاری های برای توسعه مناسبات سه جانبه و همچنین تحکیم امنیت و ثبات در منطقه روز 28 بهمن در اسلام‌آباد برگزار می‌شود .

محسن پاک آیین رئیس ستاد افغانستان وزارت امورخارجه  در گفتگو با مهر اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از هر اقدامی برای استقرار صلح و آرامش در افغانستان استقبال می‌کند و به نشست سه جانبه اسلام آباد نیز با همین رویکرد می نگرد.

وی افزود: خوشبختانه کشورهای افغانستان و پاکستان نیز رویکرد مثبتی نسبت به نگاه ایران برای استفاده از ظرفیت‌های همسایگان افغانستان جهت برقراری ثبات و آرامش در این کشور نشان داده‌اند.

پاک آیین با تاکید بر اینکه ایران و بسیاری از کشورهای جهان معتقدند که رویکرد منطقه‌ای و بومی می‌تواند برای ایجاد امنیت و ثبات در افغانستان یک رویکرد و راهکار اصلی باشد گفت: تقویت ارتباطات همسایگان افغانستان می تواند منجر به گفتگوهای بین الافغانی برای دستیابی به آشتی ملی و در نتیجه کاهش نظامی‌گری در منطقه و کمرنگ شدن تهدیدات امنیتی کشورهای فرامنطقه‌ای شود.

وی یکی از سیاست های راهبردی آمریکا را تلاش جهت کمرنگ کردن نقش همسایگان اصلی افغانستان در تحولات امنیتی منطقه و محور قرار دادن کشورهای دیگر دانست و گفت: ایران و پاکستان با دارا بودن مرزهای مشترک طولانی و ارتباط وسیع و دیرینه با افغانستان می توانند در روند برقراری آرامش و امنیت این کشور تاثیر گذارباشند.

رئیس ستاد افغانستان طولانی شدن حضور ناتو و بخصوص آمریکا در افغانستان را به عنوان یک تهدید جدی امنیت و نگرانی مشترک کشورهای منطقه دانست و افزود: تلاش های دولت افغانستان برای برقراری صلح و امنیت در این کشور ازجمله تاسیس شورای عالی صلح و شکل دادن گفتگوهای بین الافغانی،بطور طبیعی با دائمی شدن حضور آمریکا در افغانستان بی نتیجه خواهد بود.

پاک آیین با نافرجام خواندن آینده مذاکرات طالبان و آمریکا در قطر گفت: کشورهای منطقه از مذاکرات مشکوک طالبان با آمریکا به میزبانی قطر نگران  بوده و معتقدند که  آمریکا با استفاده ابزاری از افغانستان و با اقدامات یکجانبه ،حتی دستاوردهای ظاهری نشست بن دوم را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

وی گفت: برای مقابله با  ناامنی بهترین راهکار ،فعالت مجدد شورای عالی صلح افغانستان است و در سایه این فعالیت ،می توان به تدریج طالبان را تشویق کرد تا به روند گفتگوهای بین الافغانی بپیوندد.

وی با تاکید بر اهمیت نشست سه جانبه اسلام آباد گفت: چنانچه در این نشست ،راهکارهایی برای رفع نگرانی های کشورهای منطقه نسبت به مسائل افغانستان تعیین گردد می توان به آینده امنیتی منطقه امیدوار بود.

کد مطلب 1533886

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