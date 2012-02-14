داوطلبان انتخابات از تخریب و تهمت علیه رقبا پرهیز کنند

حشمت الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتخابات پیش روی مجلس نهم نسبت به دیگر انتخاباتها از تفاوتها و ویژگی های بسیار متفاوتی برخوردار است.

فرماندار شهرستان کنگاور تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی برای داوطلبان انتخابات پیش رو، فرمایشات و تاکیدات فراوانی دارند که امیدواریم این فرامین را نصب العین خود قرار دهند.

عزیزی با اشاره به اینکه وضعیت و روحیه انتخابات مجلس در این شهرستان بسیار فعال و امیدوارکننده است، تاکید کرد: خوشبختانه فضای برگزاری انتخاباتی خوب و در شان نظام در این حوزه انتخابیه فراهم است.

فرماندار کنگاور گفت: داوطلبان باید مدنظر داشته باشند که در زمان آغاز رسمی انتخابات، شرایط و قوانین انتخابات را به خوبی مدنظر داشته باشند و خدایی ناکرده از تخریب و تهمت علیه دیگر رقبای خود به شدت پرهیز کنند.

عزیزی در پایان افزود: مردم فهیم و همیشه در صحنه شهرستان کنگاور بار دیگر در 12 اسفندماه سالجاری، حماسه ای تاریخی خواهند آفرید.

