بلندترین تندیس استان بوشهر در بندر ریگ رونمایی شد

عبدالرسول استاد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور آبادانی شهر ریگ اقدامات زیادی را در دستور کار داریم و در روزهای اخیر نیز چند طرح آماده شده و با حضور مسئولان شهرستان به بهره‌برداری رسیده است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین طرح‌هایی که با حضور مسئولان شهرستان به بهره‌برداری رسیده است، میدان بسیج است که تندیس کره زمین که روی آن کلمه ریگ درج شده با ارتفاع 18 متر و 20 سانتی متر در آن قرار گرفته است.

شهردار بندر ریگ اضافه کرد: در زمانی که شهردار آب‌پخش بودم بلندترین تندیس استان بوشهر را که یک نخل عظیم با ارتفاع 17 متر بود، در میدان شهرداری آبپخش نصب کردیم و اینجا بار دیگر ارتفاع تندیس‌ها را در استان بوشهر بالاتر برده و این تندیس بلندترین تندیس استان بوشهر است.

وی ادامه داد: میدان بسیج با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال در زمینی به مساحت 706 مترمربع به بهره‌برداری رسیده که نصب بلندترین تندیس استان جلوه ویژه‌ای به آن بخشیده است.

استادزاده احداث خیابان صدف با عرض 34 متر را یکی دیگر از پروژه‌های عمرانی این شهر معرفی کرد و افزود: فاز اول این پروژه به طول 400 متر با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال ساخته شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: میدان شهدای بندرریگ دیگر پروژه عمرانی این شهر است که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون ریال در زمینی به مساحت یک هزار و 256 متر مربع اجرا شده است.

استادزاده تهیه و پخش خاک مناسب، اجرای فضای سبز ، اجرای کامل تاسیسات برقی و مکانیکی، تهیه و پخش خاک مناسب ، احداث آبنما و نصب المان 14 متری را از مهمترین فعالیت‌های انجام شده برای این میدان معرفی کرد.

شهردار بندر ریگ در پایان ضمن تقدیر از فرماندار شهرستان گناوه اضافه کرد: با مذاکراتی که با فرماندار گناوه داشته‌ایم مقرر شد 350 میلیون ریال برای خیابان آرامگاه و دو میلیارد و 500 میلیون ریال به منظور آسفالت خیابان صدف اختصاص یابد.