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۲۵ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

میرزایی خبر داد:

بازگشایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در پیشوا از 13 اسفندماه

بازگشایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در پیشوا از 13 اسفندماه

پیشوا – خبرگزاری مهر: سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و پیشوا از بازگشایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرستان پیشوا از 13 اسفندماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزایی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان پیشوا که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: ‌این نمایشگاه به منظور ایجاد ثبات در بازار و عرضه بدون واسطه کالاهای مورد نیاز شهروندان در شهرستان پیشوا برپا خواهد شد.

وی افزود: در این نمایشگاه که زیر نظر مجمع امور صنفی برگزار می شود، مایحتاج مردم با نرخ مصوب در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

این مسئول بیان داشت: در این نمایشگاه اجناسی از قبیل کیف و کفش، لباس و پوشاک، لوازم التحریر و ارزاق عمومی عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: ‌نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در شهرستان پیشوا از 13 تا 22 اسفندماه جاری برگزارخواهد شد.

میرزایی یادآور شد: برای بهره مندی هرچه بیشتر شهروندان و نیز تولیدکنندگان از فضای نمایشگاه، سعی خواهد شد تا در زمان برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، ‌بازار روزهای بدون مجوز اطراف نمایشگاه جمع آوری شده و با تشدید بازرسیها، از هرگونه سوءاستفاده از بازار خرید در روزهای پایانی سال جلوگیری شود.

کد مطلب 1533916

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