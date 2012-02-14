به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سرشار نویسنده و منتقد ادبیات داستانی در همایش داستان کوتاه که از صبح روز سه‌شنبه 25 بهمن در پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری جهاد دانشگاهی در حال برگزاری است در سخنانی با اشاره به برگزاری این همایش به مناسبت روز جهانی داستان کوتاه عنوان کرد: پیش از آنکه برای سخنرانی در این مراسم بیایم در اینترنت برای این موضوع جستجو کردم بیش از 36 هزار و 400 عنوان خبر در این رابطه منتشر شده بود، اما در هیچ‌کدام نگفته بودند که این روز به چه مناسبت نامگذاری شده است. از برخی دیگر از دوستان هم که پرسیدم کسی نمی‌دانست اما به هر حال به هر بهانه‌ای برای این موضوع گرد هم آییم به نظر مناسب است.

وی ادامه داد: به نظر من درباره ادبیات نباید تنها به مناسبت‌ها فکر کرد. ما این تجربه را درباره ادبیات کودک هم داشتیم که می‌خواستند آن را به یک مناسبت محدود کنند. اما وقتی ته ماجرا را گرفتیم متوجه شدیم که سالروز تولد پدر نامشروع ادبیات کودک را سعی داشتند به عنوان روز ادبیات کودک به ما تحمیل کنند که جز یک مجموعه غرب‌زده هیچ یک از نویسندگان ما حاضر به پذیرش آن نشدند.

سرشار همچنین گفت: در شرایط حاضر که جنبش بیداری در کشورهای منطقه ایجاد شده باید مناسبتی را برای داستان پیدا کنیم که با این موضوع نیز هماهنگی داشته باشد. در واقع ما باید مناسبت خودمان را درباره داستان و ادبیات داستانی تعیین کنیم و خیلی نیز سرسپرده این نوع از مناسبت‌ها نباشیم.

سرشار در ادامه با اشاره به پیشینه 6 هزار ساله داستان در جهان، گفت: داستان کوتاه که می‌گویند از غرب متولد شده گونه خاصی از داستان است که پیشینه طولانی دارد و خیلی حرف صحیحی نیست که بگوییم داستان از غرب متولد شده و ما آن را آموخته‌ایم. تمام مسائل فرهنگی کهن بشری پیشینه داستانی دارد و اینکه بگوییم در قرن 19 و 20 در عرصه داستان‌نویسی تحولی رخ داده خیلی صحیح نیست چون به اعتقاد من شق القمری در این زمینه در این سالها رخ نداده است.

وی در ادامه با نقل قولی از ادوارد مورگان فورستر و سامرست‌موام قدمت داستان را به اندازه قدمت عمر انسان بر روی زمین معرفی کرد و گفت: برخی‌ها نیز معتقد هستند که همزمان با تکامل تدریجی انسان بر روی زمین، داستان نیز تکامل یافته البته این نظر با دیدگاه دینی ما همخوانی ندارد. اما می‌توان گفت از روزی که انسان توانست سخن بگوید داستان هم گفت. شاید بد نباشد که تصور کنیم انسانهای غارنشین بعدازظهرها که از تلاش روزانه خود گرد هم می‌آمدند خاطرات و دریافت‌های روزانه خود را در قالب داستان برای همدیگر تعریف می‌کردند.

سرشار ادامه داد: انسان معمولا چیزی که از زبان خودش می‌گوید سعی در تعریف و توصیف آن نیز دارد و در کنار آن تلاش دارد تا ضعف‌های مرتبط با آن را نیز بیان نکند و این آغازگر ایجاد نوعی تخیل در بیان رویدادهاست که داستان را نیز شکل داده است. بر همین مبنا باید بگویم که داستان مقدم بر تفکر است و شاهد نیز انتقال مفاهیم داستانی تنها به واسطه تصاویر در انسانهای نخستین بوده است.

وی افزود: داستان را نباید ابزار فردی و یا شخصی بدانیم. داستان یک پدیده فوق العاده مهم در زندگی انسان است و در واقع قسمت پاک و مشروط و توام با غنای احساسات انسانی را برمی‌انگیزاند و به او لذت می‌بخشد.

وی ادامه داد: حتی در دوران قبل از نوشتن و اختراع زبان نیز داستان یکی از ابزارهای مهم انتقال تاریخ بوده است. به شاهنامه که نگاه می‌کنید قصه‌های آن چیزی جز تاریخ کیانیان نیست و حتی برخی نیز گفته‌اند که تاریخ ما قبل از تاریخ است. از سوی دیگر داستان یکی از وسایل مهم انتقال تجربه دینی است که نمونه آن را در افسانه‌های کهن خودمان و نیز اسطوره‌های تاریخی که آمیزه‌ای از عناصر هستی‌شناسانه برای ارائه به انسان بوده‌اند، می‌توان دید.

این منتقد حوزه ادبیات داستانی در ادامه به حضور داستان در متن قرآن کریم اشاره کرد و گفت: عمیق‌ترین منابع و آموزه‌های دینی ما در قالب داستان در قرآن کریم آمده است. در کنار آن مباحث فلسفی و حکمی نیز اگر بخواهیم می‌توانیم به همین شیوه در قرآن کریم در قالب داستان بیابیم و یا به صورت مجزا در قالب داستان ارائه دهیم.

وی همچنین به موضوع توجه نحله‌های فکری جامعه مدرن به داستان‌نویسی اشاره کرد و گفت: در قرن 19 اگزیستانسیالیست، نهیلیزم و حتی مکتب فرویدیسم تنها به واسطه داستان در ذهن مردم رسوخ کرده‌اند و اگر این ابزار در اختیار نبود این اندیشه‌ها در حیطه خواص باقی می ماند. حتی در گونه‌های متفاوت‌تری انسانهای معاصر نیز برای ارتباط با مردم از عنصر داستان استفاده کرده‌اند که نمونه آن را در آثار پائولو کوئیلو می توان دید.

وی همچنین با اشاره به استفاده‌های سیاسی از داستان و قصه در روزگار گذشته، گفت: کلیله و دمنه متنی است که روش مملکت‌داری را به پادشاهان زمانه خود آموخت. در تاریخ آمده است که اسکندر مقدونی در حین لشکرکشی‌هاش به کشورهای مختلف از تکنیک داستان گویی برای برانگیختن و بیدار نگه داشتن لشگریان خود در طول شب بهره می برد. در یونان باستان نیز قصه گویی به شیوه ای دیگر مورد توجه بوده است تا جایی که افلاطون در کتاب جمهور خود خانواده ها را به این موضوع توجه داده است که فرزندان خود را از خواندن هر نوع داستانی پرهیز بدارند.

سرشار افزود: داستان سعی می کند وقایعی را به صورت تخیلی برای مردم بیان کند. به گونه ای که آنها را در تشخیص به اشتباه بیندازد اما در نتیجه خود آنها را به سمت و سویی هدایت کند که هدف اصلی آن است. به این معنی که مخاطب تا جایی با او همراه می شود و در همه لحظات زندگی او اعم از خطاها، گناه ها، اعمال نیک همراه می شود و در نهایت به همان نتیجه ای دست پیدا می کند که او به آن رسیده است. به همین خاطر می توان داستان را ابزاری برای تجربه گرایی و ایجاد تحول در مخاطب دانست.

این نویسنده خودشناسی و دیگرشناسی را از دیگر فواید داستان عنوان کرد و گفت: ما اغلب به خاطر خودپرستی و هواپرستی و غرق بودن در خودمان تصور درستی از خودمان نداریم. داستان به ما کمک می کند تا این تصور به صورت مناسبی شکل بگیرد. بسیاری از نویسندگان و داستان‌نویسان نو در این رابطه می‌گویند داستان نویسی برای ما ابزاری است تا بتوانیم به واسطه آن خود را بشناسیم اما دیگرشناسی مسئله دیگری است که در داستان رسوخ می کند و به واسطه آن می توان مشاهده کرد که در دنیای مستند پیرامونی ما چه اتفاقی رخ می دهد. داستان به ما کمک می کند با نمایش زیر و بم حوادث پیرامونیمان به یک شناخت اجتماعی صحیح از پیرامون خودمان دست پیدا کنیم.

وی در ادامه تنوع طلبی، هیجان طلبی، حماسه سرایی، هنجارشکنی و غنی‌سازی گنجینه واژگان را از دیگر مواردی عنوان کرد که داستان و داستان‌نویسی برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد و افزود: عمده متون کهن داستانی ما لااقل از نظر حجم داستان کوتاه هستند حتی مثنوی و معنوی و هزار و یک شب نیز در درون خود داستانی کوچک دارند. ساختار رمان به شکل امروزی کمتر در ساختار ادبیات کهن ما بوده است. اما از دوره مشروطه به این سوی ذائقه داستانی ما تغییر کرده است و تحت تاثیر این ذائقه گرایش به تکثیر پیدا کرده ایم و از ایجاد موجود در داستان های کهنمان دور شده‌ایم.

سرشار تاکید کرد: ما باید با مراجعه به متون کهنمان شیوه تازه‌ای از داستان نویسی را بر اساس فرهنگمان به دست بیاوریم تا شاید بتوانیم به واسطه آن نگاه تازه‌ای به داستان کوتاه و یا داستان کوتاه کوتاه پیدا کنیم که البته مقصود من از داستان کوتاه کوتاه داستان به معنی ادعاهای گروه‌هایی که دم از روایت‌های مینی مالیستی می‌زدند و سعی داشتند جوانان را با آن گمراه کنند نیست.

وی افزود: داستان کوتاه نزدیک‌ترین پی‌رنگ را به فیلمنامه دارد ما نیز به ندرت در رمان موفق بوده‌ایم. به اعتقاد من اگر امروزه دیده می‌شود که جامعه گرایش به خواندن رمان دارد و از داستان کوتاه دوری می‌جوید و ناشران نیز از انتشار این نوع از داستان سر باز می‌زنند داستان کوتاه‌نویسان ما باید هنر خود را در خدمت سینما دربیاورند چون به زور نمی‌شود این عادت جامعه را برانداخت و از سوی دیگر سینما نیز نشان داده که در اقتباس از رمان‌های بزرگ هرگز نتوانسته است همه آن چیزی را که در آن قصه‌ها وجود داشته است به خوبی منتقل کند.

سرشار همچنین تاکید کرد: داستان کوتاه مهمترین ابزاری‌ است که به واسطه آن می‌توان لحظه‌های گذری و حوادث تاریخی پیش روی خودمان را ثبت کنیم. شعر در این‌باره در سالهای پیش از پیروزی انقلاب رو سفید شده است اما رمان تاکنون نتوانسته است موفق باشد و لذا حرکت داستان کوتاه به این سمت می‌تواند بر تاثیرگذاری آن بیفزاید.