افزایش 5 برابری بیمه شدگان کمیته امداد آذربایجان شرقی

حسین دشتی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تا سال 89 مددجویان بیمه شده سطح استان در بخش بیمه مشاغل 2551 خانوار بود اما اکنون مشمولین بیمه (مجریان طرحهای اشتغال و زنان سرپرست شهری)علاوه بر بهره مندی از تسهیلات بیمه اجتماعی، صاحب دفترچه درمان تامین اجتماعی برای خود وعائله تحت تکفل شده اند.

وی همچنین افزود: بخشی از هزینه های بیمه جامعه مورد هدف از محل هدفمند کردن یارانه ها و بخشی نیز از محل اعتبارات کمیته امداد امام (ره) تامین و هیچگونه هزینه ای برای خود مددجویان ندارد.

دشتی رویکرد مدت باقی مانده سال را پوشش کل جامعه هدف گروه های اول (مجریان طرحهای اشتغال تحت حمایت واجد شرایط و مددجویان زن سرپرست شهری زیر 50 سال) عنوان کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان در خاتمه گفت: بدون شک بیمه اجتماعی به عنوان یکی از حلقه های تکمیلی مدل توانمند سازی مددجویان کمیته امداد امام (ره) محسوب شده و درسال های اخیر آن را به صورت عملیاتی وارد سیستم مددکاری کرده است.