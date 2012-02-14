یک شرور مسلح در انار دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی 72 ساعت گذشته بر اثر بی احتیاطی 9 راننده خودرو و موتورسیکلت در خیابان ها و جاده های استان کرمان هفت نفر جان خود را از دست دادند.

در بم، جاده رستم آباد– زاهدان برخورد وانت پیکان با پراید مرگ یکی از سرنشینان خودروی سواری را رقم زد.

در رفسنجان برخورد موتورسیکلت با تیر برق جان راکب آن را گرفت.

همچنین سرعت زیاد یک دستگاه موتورسیکلت هزار سی سی غیر مجاز و برخورد آن با جدول های بلوار امام حسین رفسنجان موجب مجروح شدن راکب شد و ترک نشین آن را به کام مرگ فرستاد.

در سیرجان واژگونی سواری پراید در محور گلستان موجب شد تا راننده آن به علت شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست بدهد.

برخورد پژو با سمند در محور سیرجان– شیراز موجب شد تا راننده و سرنشین سواری پژو در مسیر انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست بدهند.

در کرمان نیز در مسیر محور کوهپایه برخورد دو دستگاه 206 جان یک نفر از سرنشینان خودروی سواری را گرفت.

دستگیری اعضاء باند سارقان کیف قاپ در جیرفت

با تلاش ماموران انتظامی شهرستان جیرفت اعضاء سه نفره یک باند سرقت کیف قاپی حین انجام جرم دستگیر شدند.

در پی وقوع چند فقره کیف قاپی در جیرفت دستگیری سارقان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

در تحقیقات پلیس مشخص شد سه سارق با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت پس از شناسایی سوژه های مورد نظرشان، اقدام به سرقت کیف می کنند.

پلیس جیرفت ضمن شناسایی سارقان و مطابقت چهره آنان با تصاویر بدست آمده از دوربین های شهری طی عملیاتی موفق به دستگیری اعضای این باند شد.

در تحقیقات تکمیلی پلیس و مراجعه مالباختگان به کلانتری 11 شهر جیرفت و مواجه حضوری با سارقان، اعضاء این باند به سرقت چندین فقره کیف اعتراف کردند و تعدادی از اموال سرقت شده نیز از مخفیگاه آنان کشف شد.

انهدام باند هفت نفره سرقت خودرو در بم

در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در شهرستان بم، شناسایی و دستگیری سارقان به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

ماموران انتظامی با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی اعضاء این باند را شناسایی و طی عملیاتی با همکاری شهروندان یک نفر از اعضاء باند را دستگیر کردند.

پس از اعتراف سارق اول، دستگیری سایر هم دستانش آغاز و در چند عملیات غافلگیرانه، شش همدست وی نیز دستگیر شدند.

سارقان تا کنون به چهار سرقت خودرو اعتراف کرده اند و در بازرسی از محل اختفای آنها، مقداری لوازم منزل و آهن آلات ساختمانی نیز بدست آمد.

دستگیری قاچاقچی مسلح مواد مخدر در شهرستان انار

ماموران انتظامی شهرستان انار استان کرمان دیروز در عملیاتی یک قاچاقچی مسلح مواد مخدر را حین انتقال 90 کیلو گرم حشیش از شرق به مرکز کشور ناکام گذاشتند.

سرهنگ مهدوی نیا فرمانده نیروی انتظامی انار با اعلام این خبر گفت: این قاچاقچی که قصد داشت روز 22 بهمن محموله مواد مخدر خود از شرق کشور و از مسیر مواصلاتی این شهرستان به استان های مرکزی عبور دهد ناکام ماند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس امنیت و پلیس مبازره با مواد مخدر شهرستان انار این خودرو را حین کنترل خودروهای عبوری محور رفسنجان– انار متوقف کردند و از داخل سیلندر گاز آن بیش از 90 کیلو گرم حشیش کشف کردند.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: پلیس در بازرسی از این خودرو یک قبضه اسلحه کمری و تعدادی مهمات مربوطه، 11 فقره کارت شناسایی هویتی مربوط به سازمانهای مختلف 190 عدد سیم کارت و 30 عدد هنزفری تلفن همراه و تعدادی لوازم دیگر کشف کرد.

وی یادآور شد: در استعلام سوابق این قاچاقچی مشخص شد حمل مسلحانه مواد مخدر، اعتیاد، سرقت و ضرب و جرح در تهران و خوزستان از مهمترین سوابق کیفری این متهم است.