هزینه نگاهداشت بودجه سال 91 شهرداری تهران تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران بودجه نگهداشت سال 91 شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت اعضای شورای شهر به آن رأی دادند.

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه پیش از این بودجه نگاهداشت در بودجه هزینه ای پیش بینی شده بود، گفت: در سال جاری بودجه هزینه به دو بخش جاری و نگهداشت تقسیم شده است.

وی با بیان اینکه بودجه مورد تأیید شورا 994 میلیارد تومان در بخش نگهداشت است، گفت: 70 میلیارد در مأموریت اجتماعی فرهنگی، 528 میلیارد در حوزه حمل و نقل، 260 میلیارد در حوزه خدمات شهری، 10 میلیارد ایمنی و مدیریت شهری،25 میلیارد مأموریت شهرسازی و معماری، 24 میلیارد کمک هزینه ای و 74 میلیارد مأموریت هوشمندسازی شهری است.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران در این جلسه با بیان اینکه نگهداری در شهرداری متولی خاصی ندارد، گفت: جای خالی این مأموریت در شهرداری احساس می شود، زیرا وقتی بودجه نگهداشت به مدیریت یک معاونت ارائه شود، به جای تخصیص در حوزه خود در جاهای دیگر هزینه می شود و ما باید متولی نگهداری اماکن شهری را داشته باشیم.

علیرضا دبیر عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران نیز از ایجاد واحد نگهداشت در معاونت عمران خبر داد و گفت: در حال ایجاد یک واحد ویژه در خصوص نگهداری از پروژه های عمرانی شهرداری هستیم، به طور مثال آسفالت اتوبانها در این مکان به طور تخصصی نگهداری و ساماندهی می شود.

وی با انتقاد از معاونت خدمات شهری نسبت به بی توجهی و عدم حضور در جلسات کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر گفت: این رفتارهای بی احترامی به اعضای شورای شهر است و جا داشت در کمیسیونهای تخصصی از بودجه خود دفاع می کردند.

در ادامه این جلسه برخی از سرفصلهای نگهداشت در حوزه فرهنگی اجتماعی مورد انتقاد اعضای شورا قرار گرفت. آموزش تحکیم خانواده، تهاجم بر فرهنگی، کنترل آسیبهای اجتماعی، تکریم ارباب رجوع، مبارزه با جانوران مضر شهر، ترویج قرآن و معارف، نکوداشت مراسم مذهبی و ملی بخشی از این سرفصلهایی بود که مورد اعتراض شورا قرار گرفت.

حمزه شکیب در خصوص اعتبارات تهاجم فرهنگی در بخش نگاهداشت گفت: پیشنهاد می کنم، شهرداری در این رابطه طرحی ارائه کند و شورا نیز 9 میلیارد تومان به این امر اختصاص دهد که مورد مخالف بیادی قرار گرفت.

دانشجو نیز با تأکید بر اینکه این موضوعات در سرفصل نگهداشت قرار نمی گیرد، گفت: متأسفانه شاخص استانداردی برای این موضوع تعریف نشده است.

سیدمناف هاشمی معاون شهردار تهران در این رابطه گفت: امسال برای اولین بار بخشی از بودجه به صورت عملیاتی تدوین شده است و ما 276 خدمت تازه تعریف کرده ایم.

وی ادامه داد: ممکن است بعضی از سرفصل ها در مکان درستی تعریف نشده باشد و اختلاف نظرهایی در این رابطه وجود داشته باشد، اما مشاوران ما آمادگی دارند تا دلایل این تعاریف خود را به اعضای شورا ارائه کنند.

خسرو دانشجو با سخنان مناف هاشمی قانع شد و گفت: برخی از موارد نکات کلیدی نیست و به عنوان قدم اول نباید زیاد بر آن تأکید کرد. اما بیادی با تأکید بر حذف برخی از سرفصل ها و بودجه نگاهداشت گفت، برخی از سرفصل های بودجه نگاهداشت توسط شورا صفر شده است که این برای ما تبعات دارد.

در پایان تصمیم گرفته شد برخی از سرفصلها که رقم آنها صفر شده حذف و در بخش دیگری از بودجه آورده شود.

چمران در این رابطه تأکید کرد: بودجه بحث روسازی پل های بتنی سطح بزرگراه ها در بخش نگاهداشت حذف شود. این روکش ها نه نمای قشنگی دارند و نه از لحاظ علمی کارشناسی هستند.

دانشجو نیز در این رابطه توضیح داد: این نماها 5 سال ضمانت نگهداری دارند که متأسفانه با وجود آنکه در برخی مناطق تخریب شده است، اما تلاشی برای ساماندهی آنها نمی شود.

دبیر نیز توضیح داد: این اعتراض شورا به زیباسازی ارائه شده و لایحه ای برای هماهنگی فعالیت سازمان زیباسازی در مناطق تدوین شده است.