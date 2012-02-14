سالم: لباس، عنصر مهمی برای جذب مخاطب کودک است

"سودابه سالم"؛ آهنگساز و سرپرست ارکستر موسیقی ایران زمین که روزهای 24و 25 بهمن ماه در بیست وهفتمین جشنواهر موسیقی فجر نیز اجرا داشت، به خبرنگار مهر گفت: لباس در موسیقی و به خصوص در موسیقی کودک فاکتور بسیار مهمی است به طوری که اولین نگاه مخاطب به لباس هنرمند است و در لحظه های نخست باید بتواند ارتباط مؤثری برقرار کند.
وی ادامه داد: طراح لباس موسیقی کودکان با سایر حوزههای هنری متفاوت است و با توجه به اهمیت لباس در جذب مخاطب طراح لباس کودکان باید با نوع موسیقی و روانشناسی کودک آشنا باشد و با تخیل کودکانه و فانتزی لباس را طراحی کند.
سالم افزود: لباسهای محلی ایران پتانسیل به روز شدن را دارند و طراحان میتوانند با تغییر در برش، دوخت و تلفیق مدلها با یکدیگر سبک جدیدی از لباسهای سنتی را به وجود بیاورند.
سرپرست ارکستر موسیقی کودکان ایران زمین تصریح کرد: اغلب به موسیقی فولکلور نگاه سطحی میشود و لباسهای متناسب با موسیقی که به طور خاص طراحی شده باشد، پوشیده نمیشود.
وی خاطر نشان کرد: برگزاری جشنواره به ایجاد تنوع و مدلهای جدید در این حوزه و هم چنین جلوگیری از ایجاد یکنواختی و ترویج مدل های اسلامی – ایرانی کمک میکند.
این مدرس موسیقی کودک بیان کرد: با توجه به این که طراحی لباس هزینه زیادی دارد برخی از گروههای موسیقی از آن چشمپوشی کرده و برای این بخش هزینهای صرف نمیکنند حال آن که همانگونه که موسیقی و سایر عوامل در اجرای یک هنرمند مؤثرند لباس نیز ازعوامل جذب مخاطب و به ویژه مخاطبان کودک است.
سودابه سالم عنوان کرد: جشنواره مد ولباس باید دریچهای برای ورود طراحان با تجربه و خلاق باشد تا با کمک آنها و همت مسئولان فرهنگ اسلامی – ایرانی را اشاعه دهند.
سرپرست ارکستر موسیقی ایران زمین گفت: تفاوت روحیه مخاطبان کودک و اهمیتی که لباس در جذب این نوع مخاطب دارد ضرورت ارائه راهکار و توجه بیشتر مسئولان و هنرمندان طراحی لباس به این حوزه را ایجاب میکند.
