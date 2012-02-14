50 درصد روستاهای رشتخوار از نعمت گاز بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار رشتخوار از بهره مندی 50 درصد روستاهای این شهرستان از نعمت گاز خبر داد.

هاشم جنگی در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهارکرد: با آغاز عملیات اجرایی 13 طرح گازرسانی از ابتدای سال جاری تاکنون، آمار روستاهای بهره مند از نعمت گاز طبیعی به 50 درصد رسیده است.

وی با تقدیر از حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن افزود: در دهه فجر امسال 60 پروژه عمرانی شهرستان افتتاح و یا کلنگ زنی شد.

وی اضافه کرد: اعتبار اختصاص یافته به پروژه های عمرانی شهرستان از محل اعتبارات ملی، استانی و نیز خشکسالی در مقایسه با سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

رئیس شورای اداری شهرستان رشتخوار در مورد وضعیت مسکن مهر اظهار داشت: هرچند رشتخوار به لحاظ تعداد مسکن مهر ملکی در میان شهرستان های زیر 25 هزار نفر حایز رتبه اول است، اما انبوه سازان بایستی برای رفع عقب ماندگی های شهرستان بیش از پیش تلاش کنند.

جنگی از فراهم بودن امکانات لازم در شهرستان برای برگزاری انتخابات خبر داد و تصریح کرد: مردم رشتخوار با حضور گسترده خود در انتخابات برگ زرین دیگری را به مفاخر شهرستان خواهند افزود.

تمامی امکانات برای برگزاری انتخابات در خلیل آباد مهیاست

فرماندار خلیل آباد از فراهم کردن تمامی امکانات و زیرساخت ها برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور در این شهرستان خبر داد و افزود: برای اخذ رای مردم شهرستان در مجموع 43 شعبه در قالب 12 شعبه شهری و 31 شعبه روستایی پیش بینی شده است.

علی اصغر مرادزاده از انتخابات آتی به عنوان یکی از مهم ترین وقایع پیش روی کشور و نیز جهان اسلام یاد و اضافه کرد: مردم با حضور خود در پای صندوق های رای عشق و ارادت خود به ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی را یک بار دیگر اثبات می کنند.

وی اظهار داشت: برای برگزاری هرچه باشکوه تر و سالم تر این رویداد بزرگ هزار نفر نیروی انسانی در رده های مختلف مشغول به فعالیت هستند.

رئیس ستاد انتخابات خلیل آباد از تشکیل کمیته های مختلف ستاد، هیئت بازرسی، هیئت اجرایی، برگزاری هشت جلسه تخصصی با اعضای هیئت اجرایی و اندیشیدن تمهیدات لازم برای اخذ رای به صورت الکترونیک به عنوان بخشی از فعالیت های ستاد انتخابات شهرستان یاد کرد.

وی افزود: مجریان برگزاری انتخابات بایستی بدون جانبداری از فرد یا گروهی خاص زمینه انجام رقابت های انتخاباتی را برای تمامی کاندیداها فراهم آورند.

ترفندهای دشمن برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات ناکام خواهد ماند

سرپرست فرمانداری کاشمر با اشاره به ترفندهای دشمنان برای کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات تصریح کرد: حضور گسترده آحاد مختلف مردم در انتخابات همچون راهپیمایی شکوهمند 22 بهمن، ناکامی این تلاش ها را یکبار دیگر به دشمنان ثابت می کند.

مهدی محمودی در دومین همایش توجیهی و آموزشی طرح سپاس اظهارکرد: ملت ایران که جانفشانی خود را در جنگ تحمیلی هشت ساله اثبات کرده برای ایثارگری مجدد در راه حفظ نظام و دستاوردهای انقلاب اسلامی آماده است.

وی افزود: ماهیت دینی انقلاب اسلامی موجب شده است تا مردم از تحریم ها و تهدیدهای دشمنان ابایی نداشته باشند.

سرپرست فرمانداری کاشمر همچنین از جامعه ایثارگر به عنوان وفادارترین قشر به ولایت و آرمان های نظام اسلامی یاد کرد.

گفتنی است، این همایش با حضور مدیرکل و مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مددکاران شهرستان های خراسان رضوی برگزار شد.

بصیرت مردم ایران با حضور در انتخابات بار دیگر به رخ دنیا کشیده خواهد شد

بخشدار جلگه رخ گفت: حضور مردم در انتخابات 12 اسفند ماه، همچون راهپیمایی 22 بهمن دشمنان را بیش از پیش مایوس خواهد کرد.

محمود صادقی در جمع مردم شهر رباط سنگ، از تعمیق ارزش های اسلامی، عزتمندی و پیشرفت کشور در عرصه های گوناگون به عنوان بخشی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی یاد کرد.

وی افزود: آحاد مختلف مردم از جمله ساکنان بخش جلگه رخ با حضور در جشن سالگرد پیروی انقلاب اسلامی قدردانی و شکرگزاری خود از این نعمت و تمایل قلبی برای استمرار آن را اعلام کردند.

وی با تبیین شرایط کنونی کشور در منطقه و جهان تصریح کرد: مردم باکی از تشدید ترحیم ها ندارند و در برابر زیاده خواهی های دشمنان سر تعظیم فرود نخواهند آورد.