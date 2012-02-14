"سلمان رشدی" باید مخفیانه و ذلت بار زندگی کند

مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی درمورد فتوای تاریخی حضرت امام(ره) درباره اعدام سلمان رشدی به خبرنگارمهر گفت: این حکم از پیش آمدن بسیاری از اهانت ها و انتشار وسیع این کتاب در جهان جلوگیری کرد. هرچند که امروزه نیز با وجود کاریکاتورها و یا قرآن سوزیها این چنین توهینها خاتمه نیافته، ولی معلوم نیست که اگر فتوای حضرت امام نبود کمپانیهای غربی می‌خواستند چقدر توهین کنند. حکم تاریخی امام مانع از دستیابی سلطه‎گران به اهداف شومشان شد.

وی درمورد اینکه سلمان رشدی با چه هدف و حمایت چه کسانی آیات شیطانی را منتشرکرد اظهار کرد: استعمار، اسلام را مانع چپاول و غارتگری ملت ها به منافع خودشان می‎داند و لذا با حمایتهای مالی، سیاسی و تبلیغاتی خود برای اهانت به اسلام و زمینه سازی برای ازبین بردن اسلام هستند.

نماینده مردم سمنان در مورد اینکه چرا حکم امام تا کنون اجرا نشده و آیا عدم اعدام سلمان رشدی اهانتگران به اسلام را گستاخ تر نکرده است، اذعان داشت: فتوای تاریخی حضرت امام (ره) یک حکم فقهی بود و سازمان کنفرانس اسلامی هم برای اولین بار به اجماع این حکم را تأیید کرد.

وی یادآورشد: دولت انگلستان با هزینه‎های هنگفت و سرسام آور از جان سلمان رشدی حفاظت می‎کند . ولی قطعا این حکم بلای جان این فرد مرتد شده و تا آخر عمر مجبور است مخفیانه و ذلت بار زندگی کند.

کواکبیان اظهارداشت: همه باید بدانند توهین به مقدسات جمعیت بزرگی در دنیا، مجازاتی سنگینی برای توهین کنندگان دارد. دولتها هم بدانند توهین به مقدسات با بحث آزادی بیان و قلم متفاوت است و به بهانه آزادی بیان با فتوای امام مخالفت نکنند، چرا که اهانت به احساسات اکثریت مردم دنیا یک جنایت بشری محسوب می‎شود.