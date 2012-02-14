"سلمان رشدی" باید مخفیانه و ذلت بار زندگی کند

مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی درمورد فتوای تاریخی حضرت امام(ره) درباره اعدام سلمان رشدی به خبرنگارمهر گفت: این حکم از پیش آمدن بسیاری از اهانت ها و انتشار وسیع این کتاب در جهان جلوگیری کرد. هرچند که امروزه نیز با وجود کاریکاتورها و یا قرآن سوزیها این چنین توهینها خاتمه نیافته، ولی معلوم نیست که اگر فتوای حضرت امام نبود کمپانیهای غربی میخواستند چقدر توهین کنند. حکم تاریخی امام مانع از دستیابی سلطهگران به اهداف شومشان شد.
وی درمورد اینکه سلمان رشدی با چه هدف و حمایت چه کسانی آیات شیطانی را منتشرکرد اظهار کرد: استعمار، اسلام را مانع چپاول و غارتگری ملت ها به منافع خودشان میداند و لذا با حمایتهای مالی، سیاسی و تبلیغاتی خود برای اهانت به اسلام و زمینه سازی برای ازبین بردن اسلام هستند.
نماینده مردم سمنان در مورد اینکه چرا حکم امام تا کنون اجرا نشده و آیا عدم اعدام سلمان رشدی اهانتگران به اسلام را گستاخ تر نکرده است، اذعان داشت: فتوای تاریخی حضرت امام (ره) یک حکم فقهی بود و سازمان کنفرانس اسلامی هم برای اولین بار به اجماع این حکم را تأیید کرد.
وی یادآورشد: دولت انگلستان با هزینههای هنگفت و سرسام آور از جان سلمان رشدی حفاظت میکند . ولی قطعا این حکم بلای جان این فرد مرتد شده و تا آخر عمر مجبور است مخفیانه و ذلت بار زندگی کند.
کواکبیان اظهارداشت: همه باید بدانند توهین به مقدسات جمعیت بزرگی در دنیا، مجازاتی سنگینی برای توهین کنندگان دارد. دولتها هم بدانند توهین به مقدسات با بحث آزادی بیان و قلم متفاوت است و به بهانه آزادی بیان با فتوای امام مخالفت نکنند، چرا که اهانت به احساسات اکثریت مردم دنیا یک جنایت بشری محسوب میشود.
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