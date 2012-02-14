دستاورد جدید علوم دامی بنتونیت خاک معدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هرمز منصوری در گردهمایی سالانه روسای بخش تحقیقات علوم دامی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مستقر در کرج، اظهار داشت: بنتونیت خاک معدنی از جمله دستاورد و یافته های جدید علوم دامی کشور است.
وی با بیان اینکه این خاک معدنی در دام و طیور کابرد فراوانی دارد، اضافه کرد: این خاک به عنوان ماده جاذبه سموم موجود در مواد خوراکی دام مورد استفاده قرار می گیرد.
رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور افزود: این خاک معدنی در استان های مانند سمنان و قزوین به وفور موجود است که این کانی در جیره غذایی دام مورد استفاده قرار می گیرد.
منصوری ادامه داد: این ماده سموم خوراک دام را جذب و دفع می کند و نتیجه آن سلامت دام و بهبود و بهره وری بالا را به همراه دارد.
کرج – خبرگزاری مهر: رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور بنتونیت خاک معدنی را از جدید ترین دستاوردهای علوم دامی کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هرمز منصوری در گردهمایی سالانه روسای بخش تحقیقات علوم دامی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مستقر در کرج، اظهار داشت: بنتونیت خاک معدنی از جمله دستاورد و یافته های جدید علوم دامی کشور است.
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