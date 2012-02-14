دستاورد جدید علوم دامی بنتونیت خاک معدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر هرمز منصوری در گردهمایی سالانه روسای بخش تحقیقات علوم دامی مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مستقر در کرج، اظهار داشت: بنتونیت خاک معدنی از جمله دستاورد و یافته های جدید علوم دامی کشور است.



وی با بیان اینکه این خاک معدنی در دام و طیور کابرد فراوانی دارد، اضافه کرد: این خاک به عنوان ماده جاذبه سموم موجود در مواد خوراکی دام مورد استفاده قرار می گیرد.



رییس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور افزود: این خاک معدنی در استان های مانند سمنان و قزوین به وفور موجود است که این کانی در جیره غذایی دام مورد استفاده قرار می گیرد.



منصوری ادامه داد: این ماده سموم خوراک دام را جذب و دفع می کند و نتیجه آن سلامت دام و بهبود و بهره وری بالا را به همراه دارد.

