جاده چناران - مشهد پرترددترین محور خراسان رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مرکز مدیریت راه های اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی گفت: چناران- مشهد پرترددترین محور خراسان رضوی طی دو هفته گذشته شد.

محمد سیاسی اظهارکرد: طی دو هفته گذشته مجموعا 496 هزار و 283 تعداد وسیله نقلیه از این محور تردد کردند.

وی گفت: در هفته دوم بهمن ماه بیش از 854 هزار خودرو از محورهای استان تردد کردند که بعد از چناران - مشهد محورهای فریمان- مشهد و بالعکس و سه راه باغچه - مشهد و بالعکس به ترتیب پر ترددترین مسیرها بودند.

سیاسی با اشاره به تردد 787هزار و 560 عدد خودرو در محورهای استان در هفته سوم بهمن ماه، افزود: محور نیشابور- سه راه باغچه و بالعکس با عبور 81 هزار و 882 عدد وسیله نقلیه و مشهد - فریمان و بالعکس با عبور بیش از 70 هزار وسیله نقلیه پرترددترین راه های استان شدند.

عملیات زیباسازی ورودی شهر سنگان انجام شد

شهردار سنگان از انجام عملیات زیباسازی ورودی شهر خبر داد.

احمد تیموری گفت: این اقدامات در راستای دستور استاندار خراسان رضوی مبنی بر زیباسازی ورودی شهر ها صورت گرفته است.

وی افزود: بلوار ورودی شهر که 900متر طول و 36 متر عرض دارد، امام رضا(ع) نام دارد و تاکنون اطراف آن با پیاده رو سازی و ایجاد فضای سبز بهسازی شده است.

تیموری سپس به سایر اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری جهت زیباسازی این بلوار اشاره کرد و گفت: نصب چراغ های الوان با رنگ های متنوع، رنگ آمیزی و خط کشی بلوار، رنگ آمیزی جداول بتنی حاشیه بلوار و هرس درختان کاج وسط و حاشیه بلوار از مهمترین این اقدامات است.

وی همچنین از نصب پایه پرچم در تیرهای برق بلوار خبر داد و افزود: این اقدام برای استفاده از این تیرها در ایام و مناسبت های ملی و مذهبی برای تزیین صورت گرفت.

شهردار سنگان سپس به مسئله بودجه پرداخت وگفت: 10میلیارد و 629میلیون ریال بودجه این شهرداری در سال 90 بوده است که بیش از شش میلیارد ریال آن به طرح های عمرانی اختصاص پیدا کرد.

مسئولان به شهرهای کوچک بیشتر توجه کنند

شهردار عشق آباد خواستار توجه بیشتر مسئولین استان به شهرهای کوچک شد.

حسن حسینی نبود درآمدهای ثابت برای شهرداری های کوچک را بزرگترین معضل پیش روی آنها دانست و خواستار کمک مسئولین به شهرداری های کوچک شد.

وی در ادامه باگوشه ای از بروز بیرونی این مشکل اشاره کرد وگفت: طولانی شدن ساخت پارک 2 هکتاری شهر که حدود 70 درصد پیشرفت فیزیکی طی چند سال داشته دلیلی جز کمبود بودجه ندارد.

حسینی افزود:امسال نیز به همین دلیل تنها یک میلیارد ریال آن هم از محل اعتبارات شهرداری برای تکمیل این پارک هزینه شده است.

وی درباره بودجه پیشنهادی سال 90 شهرداری عشق آبادنیز گفت:بودجه سال جاری 5 میلیارد و 300 میلیون ریال است که تاکنون بیش از 80 درصد آن محقق و37 درصد صرف هزینه های جاری و 63 درصد مابقی در بخش عمران هزینه شده است.

جشنواره مهرورزی و محبت ایرانی در مشهد برگزار می شود

شهردار منطقه 8 مشهد گفت: جشنواره مهرورزی و محبت ایرانی با برپایی نمایشگاه صنایع دستی در منطقه برگزار می شود.

علیرضا خادم پیر افزود: در این جشنواره نمایشگاهی به منظور گسترش فرهنگ مهرورزی و نشاط در بین شهروندان برگزار می شود که زنان کار آفرین و سرپرست خانوار مهندسان صنایع دستی و هنرمندان منطقه 8 شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه با عنوان" بازارچه صنایع دستی چپیره" محصولات و صنایع دستی شامل گلیم و سفال توسط زنان کارآفرین ارائه می شود.

شهردار منطقه 8 گفت: از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه ثبت نام کلاس های آموزشی خانواده موفق، ثبت نام آموزش صنایع دستی، رونمایی از اتاق عقد سنتی، افتتاح مطبخ خانگی و افتتاح خیاط خانه است.

خادم پیر عنوان کرد: در حال حاضر تلاش می شود این نمایشگاه به عنوان بازارچه در نقشه گردشگری شهر مشهد ثبت شود.

وی بیان داشت: این جشنواره با همکاری و مشارکت شهرداری منطقه و کانون کارآفرینان زنان استان خراسان رضوی بازارچه تا 30بهمن ماه سال جاری در خیابان ملک الشعرای 52 پلاک 77 از ساعت 16الی20 شب برگزار می شود و بازدید از آن برای عموم آزاداست.

برپایی ایستگاه استقبال از زائر در ورودی قوچان به مشهد

شهردار منطقه 10 مشهد گفت: ایستگاه زائر از 29 اسفند ماه با هدف استقبال از مسافران نوروزی در کیلومتر 15 جاده مشهد - قوچان، جنب مسجد محمد رسول الله راه اندازی می شود.

حمید ضمیری افزود: این ایستگاه طبق روال سال‌های گذشته از 29 اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروزی برای خدمت رسانی به زائران مشهدالرضا(ع) دایر است.

وی اظهار کرد: در این ایستگاه نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری، هلال احمر، بیمه، بازیافت در غرفه‌های مختلف مستقر و به مسافران نوروزی خدمات می‌دهند.

ضمیری افزود: اهدای بسته‌های فرهنگی، برگزاری مسابقات ویژه کودکان و پرده خوانی از جمله برنامه‌های فرهنگی در نظر گرفته شده برای زائران است.

شهردار منطقه 10 از برپایی کارواش صلواتی ویژه زائران در حاشیه ایستگاه زائر خبر داد و تصریح کرد: ایده کارواش صلواتی را شهرداری منطقه 10 مشهد در سال 87 برای نخستین بار در کشور مطرح و اجرا کرد که در سال گذشته به طور میانگین بین 100 تا 120 خودرو از خدمات کارواش صلواتی برخوردار شدند.